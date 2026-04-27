Mónica García acusa a los sindicatos médicos de plantear líneas rojas "ilegales" para "mantener el conflicto vivo"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido este lunes en que "hay mejoras" para los médicos en el borrador del Estatuto Marco, pero que el Comité de Huelga plantea en las negociaciones líneas rojas centradas en peticiones "ilegales", que invaden competencias u otras leyes, con el objetivo de "mantener el conflicto vivo". Lo ha asegurado en declaraciones a la salida de la Jornada Reset al Odio Digital, organizada por Más Madrid en el Congreso de los Diputados. García ha afirmado que va a "compaginar" su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid con su labor como ministra.

La ministra ha realizado estas consideraciones en la tercera semana de huelga que los médicos protagonizan este año contra el Estatuto Marco. "A mí un Comité de Huelga si me pide que haga cosas ilegales o que invada otras competencias o que trasgreda otras leyes, pues es que no le puedo decir que sí", ha dicho y ha defendido que su Ministerio no ha dejado de tener reuniones con el Comité, con el que han llegado a "cuatro acuerdos". "El problema es que hay sindicatos médicos, algunos de ellos, que han decidido que con una mano acuerdan y con la otra rompen el acuerdo", ha afeado.

La ministra considera que hay sindicatos que "prefieren el conflicto", mientras que dentro de las mesas de negociación reconocen que "por supuesto, que hay avances". "Cómo no va a haber avances en reducir las horas de guardia, en materializar la conciliación de los profesionales, en hacer oposiciones cada dos años en vez de cada 10 o cada 15", ha señalado.

Las comunidades autónomas

La titular de Sanidad ha recordado que estas "mejoras", sin embargo, tienen que ser materializadas por las comunidades autónomas, con quienes tenían prevista una reunión la semana pasada que, finalmente, se suspendió. "Los sindicatos decidieron que antes de tener esa reunión con las comunidades autónomas de los puntos que les competen a ellas, que rompían el acuerdo", ha indicado.

Aunque ha reiterado que seguirá trabajando porque considera que la reforma del Estatuto Marco es "una oportunidad" que no se puede "perder", ha aseverado que la huelga que mantienen los sindicatos "ya no está justificada por las reivindicaciones de los profesionales", puesto que estas están "plasmadas en los documentos legales", sino que hay "alguna serie de intereses" detrás, que ha asegurado que desconoce.

"Abrir cajones"

"Desde que he llegado al Ministerio, no he hecho más que abrir cajones, sacar legislación que estaba obsoleta y afrontar la transformación de nuestro sistema sanitario 40 años después de una Ley General de Sanidad, que también tuvo manifestaciones, también tuvo conflicto, también tuvo a un Ernest Lluch al que le pidieron la dimisión (...)", ha detallado la titular de Sanidad.

Ha subrayado "todas las transformaciones" que está intentando llevar a cabo su departamento en materia de condiciones laborales de los profesionales y ha confiado en que "al final el sentido común" y "esta llave que abre la puerta de las mejoras de las condiciones" sea "la llave" que permita que las comunidades materialicen las mejoras.