Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 28 de abril de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 28 de abril de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 26, 29, 41, 46 y 47 y las estrellas 8 y 9.
El código del Millón ha sido el BRD02586.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Transportes aprueba el proyecto de conexión directa entre la V-30 y la A-3, salvando el cauce del río Turia, con un presupuesto de 56 millones de euros
- Transportes quiere evitar los atascos kilométricos de tráfico en el cruce de la V-30 y la A-3 con un nuevo puente sobre el Turia
- La Aemet pronostica que el puente festivo de mayo en Valencia estará marcado por las lluvias
- El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo
- El ayuntamiento duda si demoler las Casitas Rosas mientras crece el hastío vecinal
- Paiporta-Alfafar y Quart de Poblet-Manises serán los primeros tramos de los parques inundables en licitarse
- Dos fallecidos tras la caída de un vehículo al río Clariano en Ontinyent
- El festival BigSound apunta a Torrent