De izquierda a derecha, Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Margarita Robles, ministra de Defensa; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica. / José Luis Roca
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su discurso de apertura institucional en los Premios Valor y Servicio, organizados por Prensa Ibérica y ‘El Periódico de España’.
Armando Huerta, director de ‘El Periódico de España’, entrega el Premio a la Legión Española el 'Premio al valor en acto de servicio' al general José Agustín Carreras Postigo, jefe de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’II de La Legión (Brileg).
Jesús Javier Prado, gerente de ‘El Periódico de España’, y Carlos Laborda, presidente y CEO de Aicox Soluciones, entregan el ‘Premio homenaje a los caídos en acto de servicio’ al general de la división Tomás García Gazapo, jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que ha estado acompañado por el suboficial Mayor Santiago J. Martínez Cañabate; la brigada Mª Yolanda Merino López; el cabo primero Daniel Ramos Fernández y la guardia civil Yolanda Gil Ramos.
De izquierda a derecha, Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica; la Teniente Lucía Canalejas Checa; el suboficial Mayor José María Paniagua Ladero; el coronel Miguel Ángel Pérez Cabrera, jefe del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas; el Capitán Francisco Gimeno Sendín; el Sargento Primero Borja Muñoz Gras; el soldado Jason Mckinney Green, y Gonzalo García-Muñoz, vicepresidente global de operaciones y CEO de España en ICEYE.
De izquierda a derecha, Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; el inspector Ricardo Gutiérrez Giraldo, responsable nacional de Redes Sociales, y Laura Garaboa Naranjo, subinspectora de Redes Sociales de la Oficina de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía Nacional.
Francisco Javier Sánchez Segura, presidente de Airbus España, y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, entregan el 'Premio a la defensa de Europa 2025' a Javier Solana Madariaga, presidente de EsadeGeo, exministro y exsecretario general de la OTAN.
Javier Solana, presidente de EsadeGeo, exministro y exsecretario general de la OTAN, durante su intervención al recoger el 'Premio a la defensa de Europa 2025'.
Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, y Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica.
Julián García Vargas, presidente de la Fundación Feindef y exministro de Defensa; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Javier Solana Madariaga, presidente de EsadeGeo, exministro y exsecretario general de la OTAN.
Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE, y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.
Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Eva García, presidenta y fundadora de 'The Legacy', y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.
Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Mercedes González, directora general de la Guardia Civil; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica.
Amador Enseñat y Berea, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica, y Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica.
Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; el comisario de la Policía Nacional,Rafael Martínez López, y Ainhoa Moll, adjunta a presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska durante su intervención en los Premios Valor y Servicio.