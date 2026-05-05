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España pide evacuar a los contagiados de hantavirus en Cabo Verde sin hacer escala en Canarias

Sanidad descarta una escala en Canarias salvo que surjan nuevos casos sintomáticos durante el trayecto posterior a la evacuación en Cabo Verde

El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde. en Sudáfrica. (Cabo Verde, Sudáfrica).

El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia en la isla de Santiago, Cabo Verde. en Sudáfrica. (Cabo Verde, Sudáfrica). / ELTON MONTEIRO / EFE

EFE

Madrid

El Ministerio de Sanidad ha propuesto este martes evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias.

"Se va a intentar que en Cabo Verde se evacúen los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo (hay uno identificado, y se evaluará si hay otros más)", según ha informado el departamento que dirige Mónica García.

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En ese caso, ha añadido el Ministerio, "no habría motivo clínico para realizar, en nuestra opinión, una escala en las Islas Canarias salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las Islas Canarias". Aunque si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", han especificado.

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