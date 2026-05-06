Los detalles de la carta que mandó la OMS a Sánchez sobre el crucero con hantavirus que quieren enviar a Canarias: "Solicito la colaboración urgente para facilitar la llegada del 'MV Hondius'"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó ayer martes formalmente por carta al presidente de España, Pedro Sánchez, la colaboración del país para facilitar la llegada del crucero 'MV Hondius' a un puerto español. En el texto de la OMS no se especifica a qué puerto en concreto debe ir el barco.

La petición se enmarca en la gestión del brote de hantavirus detectado a bordo de esta embarcación, con un balance de ocho personas afectadas (tres de esos casos confirmados por un laboratorio) y tres fallecidos relacionados con el mismo viaje, según la actualización de datos que ha hecho la OMS este miércoles.

En su comunicación a Sánchez, el organismo internacional destaca la importancia de permitir el desembarque de pasajeros y tripulación para aplicar medidas sanitarias basadas en la evaluación del riesgo. La OMS subraya que España ya mantiene una colaboración activa en este tipo de emergencias y confía en que continúe prestando apoyo.

Limitaciones de Cabo Verde y marco legal internacional

La petición responde, en parte, a la falta de capacidad de Cabo Verde para gestionar completamente la situación. Según detalla la OMS, el país no dispone de medios suficientes para llevar a cabo evaluaciones de salud pública, investigaciones epidemiológicas ni medidas de control adecuadas ante este brote.

En este contexto, el organismo recuerda que el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) permite que un medio de transporte afectado continúe su trayecto hacia el puerto más cercano con capacidad de respuesta. Esta normativa, que regula la cooperación entre países ante riesgos sanitarios globales, también establece la obligación de colaboración entre Estados.

Motivos sanitarios y humanitarios

La OMS insiste en que permitir el desembarque rápido de los pasajeros no solo responde a criterios sanitarios, sino también a razones humanitarias. Muchos de los viajeros y miembros de la tripulación son personas de edad avanzada, lo que incrementa la necesidad de atención médica adecuada, incluso para dolencias no relacionadas con el hantavirus.

Además, prolongar la estancia a bordo puede tener efectos psicológicos negativos en los pasajeros, especialmente en un contexto de incertidumbre sanitaria. El organismo internacional defiende que evitar restricciones innecesarias en la movilidad es clave cuando no están justificadas por motivos de salud pública.

Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus / Oceanwide

Reducción de riesgos a bordo del buque

Desde el punto de vista epidemiológico, la OMS señala que el desembarque temprano contribuye a reducir el riesgo de contagio entre las personas que permanecen en el barco. En un entorno cerrado como un crucero, la detección y gestión de posibles casos resulta más compleja.

Permitir la evacuación facilitaría también la desinfección completa del buque, así como la evaluación individualizada de los pasajeros, detalla la OMS. Esto resulta especialmente relevante para identificar a quienes puedan desarrollar síntomas tras abandonar Cabo Verde y evitar complicaciones graves.

La OMS ha reiterado su disposición a seguir colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias españolas para garantizar una respuesta adecuada. En este sentido, ofrece apoyo técnico directo en el momento en que el 'MV Hondius' llegue a puerto.

Carta del Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus al presidente de España, Pedro Sánchez, en la que le informa del traslado del crucero 'MV Hondius' a un puerto español / La Provincia/El Día

Reunión de seguimiento en Moncloa

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá esta mañana en el palacio de la Moncloa la reunión de seguimiento para atender la solicitud de la OMS al Gobierno para acoger al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, en las Islas Canarias, señala Efe.

A la reunión, que comenzará a las 11:30 horas, asistirán, además de Sánchez, la ministra de Sanidad, Mónica García; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes, Óscar Puente; y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, estos dos últimos de forma telemática.

El Gobierno anunció este martes por la noche que España acogerá en Canarias al crucero afectado a petición de la OMS y en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. / Eduardo Parra / Europa Press

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del barco, que se encuentra en situación grave.

Tres casos sospechosos han sido evacuados a Países Bajos

Tres personas que han presentado síntomas de hantavirus y que se consideran casos sospechosos han sido evacuados del crucero y serán trasladados a Países Bajos para que sean tratados, anunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa Efe.

"Están ya de camino para recibir atención médica en Países Bajos en coordinación con la OMS, el operador de la embarcación y las autoridades nacionales de Cabo Verde, Reino Unido, España y del propio Países Bajos", precisó el director general de la organización, Tedros Adhanom Guebreyesus.

Sanidad de España impone el traslado del crucero a Canarias

En la tarde de ayer, el Ministerio de Sanidad de España, que dirige Mónica García, acordó con la OMS que el crucero con pacientes afectados por el hantavirus, fondeado desde el pasado lunes, 4 de mayo, frente a Cabo Verde, atraque en Santa Cruz de Tenerife e impusieron que el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, acoja al paciente más grave, un médico que está a bordo del buque.

Sin embargo, ha afirmado este miércoles el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, el médico del citado barco afectado por el hantavirus, finalmente no será evacuado a Canarias. El traslado del sanitario, de nacionalidad neerlandesa, se realizará "al continente", aunque no se han facilitado más detalles sobre el destino exacto.

El Servicio Canario de Salud desconoce datos de los afectados

El Gobierno de Canarias ha expresado su preocupación por la gestión del caso de hantavirus detectado en el crucero 'Hondius' y ha criticado la falta de información trasladada por el Ministerio de Sanidad de España. Según ha señalado el Ejecutivo autonómico, el Servicio Canario de la Salud (SCS) no dispone de datos clínicos detallados sobre los pasajeros afectados, como historial médico, síntomas específicos o resultados analíticos.

Esta carencia, advierten, dificulta la planificación asistencial y la capacidad de respuesta en los centros hospitalarios del archipiélago. Además, subrayan que Canarias no cuenta con unidades altamente especializadas para abordar este tipo de enfermedades infecciosas de alto riesgo, lo que añade complejidad a la atención de estos pacientes.

En este sentido, el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, ha calificado de “contrasentido” la decisión de encomendar al sistema sanitario canario la atención de estos casos sin información suficiente. A su juicio, resulta contradictorio que se derive la asistencia a Canarias cuando existen en la península hospitales con unidades más especializadas en este tipo de patologías.