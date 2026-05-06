Los epidemiólogos consideran "imposible" que el brote de hantavirus en el crucero cause una pandemia

"Es, sobre todo, un brote epidémico mediático con el agravante de que tiene lugar dentro de un crucero de lujo que hacía una ruta larga", señala por su parte a EL PERIÓDICO el epidemiólogo Joan Caylà, en referencia a la crisis de hantavirus que está teniendo lugar en el buque con 147 pasajeros que permanece en aguas de Cabo Verde y que el sábado atracará en Canarias. Caylà considera "imposible" que haya una pandemia.

Caylà explica que la variante de los Andes del hantavirus —que es la que ha generado el brote en el crucero y que tiene la particularidad de que se transmite entre humanos— se describió por primera vez hace unos seis años en un artículo en 'The New England'. "Ese artículo describió un brote en Argentina y se vio que había transmisión de persona a persona. Hasta ahora se entendía que la transmisión del virus era a través de la inhalación de orina de ratones, algo que ocurría en condiciones de higiene muy malos".

Aquel brote de Aregtnina demostró que un primer caso adquirido vía ratones infectó a contactos muy estrechos. "Esto, dentro de un barco, es muy fácil porque la gente está en espacios reducidos", explica Caylà, quien precisa que el período de incubación puede ser "de dos a seis semanas". "Se ha visto que los dos primeros casos que murieron habían estado previamente en América del Sur, incluida Argentina. Cogieron un barco el 1 de abril en el sur de Argentina. La hipótesis es que una pareja [fallecidos ambos] se infectaran antes del 1 de abril y hubiera tenido un inicio de síntomas sobre el día 6. Hasta el 28 de abril se contagiaron todos los casos", señala Caylà.

Evacuación aérea

Para este epidemiólogo es importante tener en cuenta que en el barco viajan 147 personas de 23 países diferentes. Ve con buenos ojos que, aunque el país más cercano ahora mismo es Cabo Verde, las personas con síntomas sean evacuadas a sus países por vía aérea. "El país más cercano es Cabo Verde, con una infraestructura sanitaria muy limitada. Tardarán tres días en llegar a Canarias, así que creemos que no hay que esperar porque se puede complicar mucho la cosa, y la gente que tenga síntomas debe ser evacuada a sus países. Canarias tiene una buena infraestructura sanitaria, con camas de uci y unidades especializadas en infecciones de este tipo", cuenta.

"Lo ideal sería que el barco vaya a Canarias con los pasajeros que no tengan síntomas y allí sean revisados y atendidos, y enviados rápidamente a sus lugares de origen donde deberán seguir una cuarentena con garantías", prosigue Caylá, quien precisa que "por ahora no se puede asegurar que los 147 pasajeros tengan que hacer cuarentena". "La investigación dentro del barco, sobre el terreno, podrá concluir quiénes deberán hacer cuarentena".

Noticias relacionadas

Aun así, Caylà cree que la población general "no hay riesgo". "Es imposible que se produzca una pandemia a partir de esto. Habrá menos casos que en el brote de Argentina y aquí los casos y contactos no tendrán interacción con la población general", asegura. Además, señala otro factor: el contagio de hantavirus "no es tan fácil" como el del covid-19. "El índice de reproducción del coronavirus era del 15 o 20. El del hantavirus, de dos en una situación no controlada. Es decir: que un contagiado puede infectar a dos. Pero en una situación controlada es de menos de 1: es decir, un contagiado no llega a infectar a una persona, algo ideal en una pandemia, porque así se va extinguiendo", ilustra Caylà.