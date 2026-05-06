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Alerta sanitaria

Robles explica que el aislamiento de los pasajeros del crucero con hantavirus será voluntario

Los 14 pasajeros españoles no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el ébola, sino que estarán ubicados en habitaciones individualizadas

La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / José Luis Roca

EFE

Madrid

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado este miércoles que el aislamiento en el hospital militar Gómez Ulla para los catorce pasajeros españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntario.

Además, no serán ingresados en la unidad de infecciosos del hospital, como ocurrió años atrás con el caso del ébola, sino que simplemente estarán ubicados en habitaciones individualizadas, ha indicado Robles, en declaraciones a la prensa remitidas por el Ministerio.

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