La evacuación desde Canarias de los pasajeros del MV Hondius depende de que los aviones de repatriación estén en pista en la noche del sábado

La previsión meteorológica impone un nuevo calendario para proceder a la evacuación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y que en la madrugada del sábado al domingo "fondeará dentro" del puerto tinerfeño de Granadilla. Las condiciones del mar y del viento, que empezarán a empeorar a mediodía del lunes obligan a adelantar la operación y a concentrarla en la "primera ventana de oportunidad" disponible: "desde que amanezca la primera luz del sol el domingo hasta que cambien las condiciones meteorológicas el lunes".

"Todo el operativo debe ser llevado a cabo en un solo movimiento y de forma rápida: desembarco en falúas de los pasajeros, traslado en ‘guaguas burbuja’ encapsuladas y escoltadas al aeropuerto y embarque en los aviones sin pasar ni siquiera por el control de pasaportes, por lo que esperamos que el mayor número de aviones posible esté en pista ya en la noche del sábado".

Ese es el diagnóstico que hizo el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras las reuniones mantenidas durante la mañana de ayer con una delegación de la embajada de Países Bajos, la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, y los alcaldes de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y de Granadilla, José Domingo Regalado.

Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. / Miguel Barreto / Efe

El crucero irá a Países Bajos con los pasajeros que no hayan podido ser evacuados

El escenario contrario también está contemplado. Si el mar se complica antes de que todos los pasajeros hayan abandonado el crucero, la operación se suspendería. "El crucero seguiría su camino hasta Países Bajos", insistió Cabello, al subrayar que, si el lunes no se ha completado la operativa, el barco deberá continuar su ruta y no podría reintentarse una operación semejante, pues las condiciones no mejorarán hasta finales de mayo.

La Unión Europea (UE) ya ha comprometido una aeronave para trasladar a pasajeros de nueve países comunitarios y de tres estados extracomunitarios con acuerdos vigentes, mientras que también está previsto que estén en pista aviones de Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Reino Unido y España. «La UE tiene capacidades suficientes para garantizar que todos los pasajeros, de 23 nacionalidades distintas, puedan ser trasladados con seguridad y sin poner en peligro la salud pública», insistió Cabello.

El dispositivo maneja, además, la posibilidad de activar recursos de Protección Civil Europeo en caso de necesidad, así como que el propio armador del buque asuma alguno de los vuelos.

Esencial coordinación aérea

Todo este operativo confirma que el punto más delicado será la coordinación aérea. El Gobierno de Canarias insiste en que todos los países implicados, o el Estado en su defecto, deben garantizar que las aeronaves estén disponibles entre la noche del sábado y la mañana del domingo. Sin esa condición, la evacuación no podrá arrancar.

Así lo confirmó también el vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez: "Lo que está claro es que cuando el primer viajero desembarque, ya tiene que haber un avión en tierra para recibirlo".

El diagnóstico de Domínguez lo llevó a cabo tras la reunión celebrada en Presidencia con el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens –a la que asistió Fernando Clavijo– en la que se contrató que "compartimos la misma visión" en la gestión de la emergencia sanitaria, ya que Canarias solicitó a la representación neerlandesa que el buque continúe hacia Países Bajos, país de bandera de la embarcación, sin cambio de tripulación y una vez evacuados los viajeros en Tenerife.

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias / Acfi Press

Apoyo de Países Bajos

Países Bajos, según el Gobierno canario, se ha comprometido a colaborar en esa salida inmediata, a coordinarse con los países con nacionales a bordo y a encargarse de la desinfección del barco en un puerto holandés.

"Lo que hemos constatado en la reunión es que Países Bajos coincide con Canarias en que el buque estará el menor tiempo posible fondeado en aguas canarias, que no atracará y que el crucero partirá con su tripulación, que en este momento es asintomática según los datos aportados, cuando no quede ningún viajero a bordo", concluyó Domínguez.

Respecto al cadáver de una de las personas fallecidas como consecuencia del brote, las autoridades de Países Bajos y Sanidad Exterior han confirmado que permanecerá a bordo del crucero durante el trayecto previsto hasta el puerto neerlandés.

La Audiencia Nacional no paraliza la llegada del crucero a Canarias

Por lo que respecta a la vía judicial abierta para intentar frenar la llegada del MV Hondius, la misma no ha alterado, por ahora, los planes del dispositivo. La Audiencia Nacional rechazó paralizar la llegada a Canarias del buque después de que la organización Iustitia Europa solicitara suspender de forma inmediata y total la operación de atraque, desembarco, traslado, repatriación y manipulación de pasajeros, tripulación, equipajes, residuos o materiales procedentes del crucero.

El tribunal considera que la actuación cuya suspensión se pretendía está dirigida a la colaboración internacional en la respuesta a una emergencia sanitaria. Los magistrados subrayan que existe un interés prevalente en la protección de la vida y la salud de las personas que se encuentran en el buque y añaden que no se aprecian datos o circunstancias que permitan concluir que la operación comprometa la vida y la salud de la población española. Aun así, la Audiencia Nacional ha requerido al Ministerio de Sanidad los expedientes relativos a la decisión de permitir el fondeo del buque, con un plazo de 20 días para remitirlos.

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la llegada a Canarias del buque con hantavirus

Iustitia Europa había alegado la extrema gravedad del contexto sanitario, al recordar que el brote de hantavirus ha causado tres fallecimientos en el crucero, además de pacientes en estado crítico y evacuaciones médicas. También advertía de que el periodo de incubación puede extenderse hasta 45 días y cuestionaba que la ausencia de síntomas bastara como garantía suficiente para autorizar un desembarco general sin un control judicial previo y exhaustivo.

El presidente Fernando Clavijo (d) y la titular del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, conversan durante la reunón. / Ramón de la Rocha / Efe

Tenerife activa el Plan de Emergencias Insular

En paralelo, el Cabildo de Tenerife activa desde la tarde del sábado, de forma preventiva, el Plan de Emergencias Insular (Pein), una medida que su presidenta, Rosa Dávila, es necesaria para «proteger a la población de la isla» y garantizar la seguridad sanitaria mediante una actuación coordinada entre administraciones, autoridades sanitarias y organismos estatales.

El Cabildo ha establecido medidas de seguimiento del buque, control de desplazamientos y trazabilidad sanitaria, y ha recomendado al Ayuntamiento de Granadilla activar su Plan de Emergencia Municipal.

Tenerife activa de forma preventiva desde la tarde del sábado el Plan de Emergencias Insular (Pein)

Con el aval judicial provisional, la colaboración neerlandesa y los preparativos sanitarios en marcha, la operación queda pendiente de su pieza decisiva: los aviones.

Mientras tanto, el PP mantiene su batalla política con el Gobierno de Pedro Sánchez y ha registrado en el Congreso una solicitud de varios informes oficiales, como el de Sanidad Exterior sobre la llegada del barco, la Declaración Marítima de Sanidad, las autorizaciones de desembarco y los certificados de control sanitario a bordo.