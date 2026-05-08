Sanidad enviará un equipo a Tenerife para preparar la evacuación del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus

Un equipo del Ministerio de Sanidad se desplazará este sábado a Tenerife para ultimar los preparativos de la evacuación y repatriación de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus y cuya llegada al puerto de Granadilla está prevista para el domingo a las 12:00 horas.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado este viernes en una entrevista en TVE que el equipo ministerial viajará a la Isla para trabajar "a nivel del terreno", junto a los responsables de Sanidad Exterior y del Gobierno de Canarias, que ya llevan días desplazados en la preparación del dispositivo.

El crucero quedará fondeado y no tocará la costa

Padilla ha señalado que, aunque hubo "alguna resistencia" a que el crucero atracase en el puerto de Granadilla, finalmente el buque no entrará en puerto y permanecerá únicamente fondeado, sin tocar la costa.

El secretario de Estado ha pedido restar importancia a esa cuestión y ha subrayado que lo esencial es garantizar que el operativo de evacuación y repatriación se desarrolle "con todas las medidas de seguridad, sin ningún tipo de riesgo ni de contacto para la población civil".

También ha querido dejar claro que no existe "ningún motivo en términos epidemiológicos" que permita pensar que, si el barco hubiera atracado, pudiera suponer un riesgo para la salud pública. Aun así, ha admitido que las decisiones en un contexto de emergencia deben equilibrar elementos "puramente técnicos" con otros relacionados con la preocupación y la comunicación.

Expertos internacionales viajan a bordo del MV Hondius

Dentro del crucero viajan, además de pasajeros y tripulación, dos infectólogos holandeses, un representante de la oficina de África de la OMS y otro del Centro Europeo de Control de Enfermedades.

Padilla ha destacado que se trata de personas con amplio conocimiento en gestión de brotes y epidemias, que están informando sobre la situación del barco durante la travesía hacia Tenerife.

Según ha indicado, estos expertos han trasladado que la embarcación se encuentra en una situación "impecable" en cuanto a orden, limpieza y condiciones ambientales. El secretario de Estado ha señalado que no se han detectado elementos circunstanciales que supongan un riesgo añadido.

Los 14 españoles no han mostrado oposición a la cuarentena

Javier Padilla también ha asegurado que ninguno de los 14 pasajeros españoles del MV Hondius le ha manifestado hasta el momento oposición a someterse a una cuarentena cuando lleguen a España.

El número dos de Sanidad, que ha contactado con los cruceristas españoles a bordo, ha afirmado tener "toda la confianza" en que los 14 aceptarán el aislamiento en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, adonde serán trasladados el lunes desde Tenerife.

Padilla ha destacado el "ánimo", el "sentido común" y la "racionalidad" que transmiten los viajeros españoles. "Ninguno me ha manifestado ninguna oposición a ese respecto", ha subrayado.

Sanidad espera una cuarentena voluntaria

Aunque ha recordado que existen instrumentos legales para establecer cuarentenas obligatorias, el secretario de Estado ha señalado que espera que el proceso sea voluntario.

Padilla ha reconocido que la cuarentena será un procedimiento "largo y tedioso", pero ha confiado en que tenga un desenlace "lo más apacible posible".

El protocolo se ultima este viernes

Todo el proceso quedará definido en un protocolo que está ultimando la Comisión de Salud Pública, reunida este viernes.

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Ese documento deberá concretar las condiciones del dispositivo de llegada, evacuación y repatriación del pasaje del MV Hondius, así como el traslado de los pasajeros españoles desde Tenerife al Hospital Gómez Ulla de Madrid.