Tenerife
Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano del autobús de la UME
Las imágenes del traslado de los pasajeros españoles muestran al sanitario caminando por la zona del aeropuerto tras bajar del autobús de la UME
El Ministerio de Sanidad aclara a que el sanitario que acompañaba a los pasajeros mantuvo su protección durante el contacto con ellos
Redacción
Unas imágenes del traslado de los pasajeros españoles del MV Hondius han abierto dudas sobre el protocolo seguido durante el operativo de evacuación activado este domingo en Tenerife tras el brote de hantavirus detectado en el crucero.
En la secuencia, que ha generado polémica en redes, se observa cómo un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad baja del autobús de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que había trasladado a los españoles desde el Puerto de Granadilla hasta la pista del aeropuerto de Tenerife, y camina por la zona sin mascarilla y con un traje de protección especial en la mano.
El sanitario formaba parte del dispositivo desplegado para prestar apoyo psicológico a las personas que viajaban en el buque, una asistencia que el Ministerio de Sanidad había anunciado dentro del operativo.
Desde el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García, a consultas de este periódico, aclara que el psiquiatra que daba apoyo psicológico a los pasajeros españoles se quitó la mascarilla y el EPI al bajar del autobús, mientras el vehículo arrancaba, y apuntan a que el sanitario no estuvo en ningún momento sin protección mientras estaba con los pasajeros, que tienen que afrontar una cuarentena por ser considerados contacto positivo por haber coincidido con personas infectadas de hantavirus -una de ella fallecida y aún en el barco-.
El episodio plantea dudas sobre la gestión del material de protección utilizado durante el traslado, especialmente si ese EPI formaba parte del circuito sanitario activado para personas sometidas a vigilancia o cuarentena preventiva.
Los protocolos de bioseguridad establecen que la retirada y eliminación del material de protección debe realizarse de forma controlada, en zonas habilitadas y con medidas de higiene adecuadas cuando ha sido utilizado en un entorno de posible exposición.
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