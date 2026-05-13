Norovirus y hantavirus: diferencias clave entre dos virus tras los brotes en cruceros

El norovirus y el hantavirus han vuelto a situarse en el centro de la actualidad sanitaria por su relación con brotes detectados en cruceros. Sin embargo, aunque ambos pueden generar situaciones de aislamiento, vigilancia médica y alarma pública, se trata de virus muy diferentes en su forma de transmisión, síntomas, gravedad y prevención.

El hantavirus es el agente asociado al brote detectado en el crucero MV Hondius, un episodio que se ha saldado con tres fallecidos y, por el momento diez casos positivos, entre ellos uno de los españoles que hacía la travesía en el crucero de lujo.

Apenas unas horas después de finalizar la operación de evacuación de los pasajeros en el Hondius, Francia acaba de notificar ahora una nueva alerta sanitaria en el crucero Ambition, con más de 1.700 pasajeros y tripulantes a bordo en Burdeos, al detectar un posible brote de norovirus. Las autoridades han restringido los movimientos mientras se analizan muestras tomadas a bordo.

Qué es el norovirus

El norovirus es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda, especialmente en el caso de los cruceros. Provoca una infección del aparato digestivo que suele aparecer de forma brusca y se caracteriza por vómitos, diarrea, náuseas, dolor abdominal, fiebre baja y malestar general.

Su principal característica es su alta capacidad de contagio. Puede transmitirse de persona a persona, por contacto con superficies contaminadas, por alimentos manipulados de forma inadecuada o por agua contaminada. Por eso es habitual que cause brotes en lugares cerrados o con mucha convivencia, como residencias, colegios, hospitales, hoteles y cruceros, como es el caso del Ambitio.

En la mayoría de los casos, la enfermedad dura entre uno y tres días. Aun así, puede ser peligrosa para personas mayores, bebés, embarazadas, pacientes inmunodeprimidos o personas con riesgo de deshidratación.

Pasajeros del MV Hondius durante su evacuación. / Andrés Gutiérrez

Qué es el hantavirus

Los hantavirus son una familia de virus vinculados principalmente a roedores. La infección humana suele producirse al inhalar partículas contaminadas procedentes de orina, heces o saliva de roedores infectados.

A diferencia del norovirus, el hantavirus no causa principalmente una gastroenteritis común, sino cuadros que pueden ser graves, especialmente respiratorios o renales. Algunas cepas de hantavirus pueden provocar el síndrome pulmonar por hantavirus, una enfermedad potencialmente letal.

Pasajeros del Ambition pasan el rato en una de las cubiertas del crucero, este miércoles, en el puerto de Burdeos. / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Diferencias principales entre norovirus y hantavirus

La primera gran diferencia está en el origen del contagio. El norovirus se transmite fácilmente entre personas y por superficies o alimentos contaminados. El hantavirus, en cambio, suele estar relacionado con la exposición a roedores infectados o a espacios contaminados por sus excrementos.

La segunda diferencia está en los síntomas predominantes. El norovirus provoca sobre todo vómitos, diarrea y dolor abdominal. El hantavirus puede comenzar con fiebre, cansancio, dolores musculares, cefalea o malestar general, pero en los casos graves puede evolucionar hacia dificultad respiratoria, afectación pulmonar, fallo renal o complicaciones severas.

La tercera diferencia es la gravedad habitual. El norovirus suele ser autolimitado, aunque puede causar deshidratación importante. El hantavirus es menos frecuente, pero puede ser mucho más grave y requerir atención hospitalaria urgente.

También cambia la forma de prevención. Frente al norovirus, las medidas clave son lavarse las manos con agua y jabón, limpiar superficies, aislar a las personas con vómitos o diarrea y extremar la higiene alimentaria. Frente al hantavirus, la prevención se centra en evitar el contacto con roedores, ventilar espacios cerrados, no barrer excrementos secos y limpiar con protección adecuada.