El Gobierno escoge el observatorio de Yebes, en Guadalajara, como epicentro del eclipse del próximo 12 de agosto

El Observatorio de Yebes de Guadalajara se convertirá el próximo 12 de agosto en el "centro de seguimiento oficial" del Gobierno para hacer seguimiento del eclipse total solar previsto para esa jornada, el primero de los tres grandes acontecimientos extraordinarios que constituyen el denominado Trío de Eclipses que vivirá España en los próximos años. "El Gobierno ha decidido estar aquí para que este observatorio sea un espacio para divulgar ciencia", ha anunciado este miércoles la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien también ha adelantado que durante esa jornada se organizará un acto con expertos científicos de la Agencia Espacial Española, el Instituto de Astrofísica de Canarias y del propio Observatorio de Yebes y que, además, contará con la colaboración de los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García.

El día del eclipse se celebrará un evento con científicos de la Agencia Espacial Europea y los astronautas españoles Pablo Álvarez y Sara García

Las instalaciones del observatorio astronómico más importante del Instituto Geográfico Nacional (IGN) acogerán los recursos necesarios para "facilitar que los medios de comunicación, españoles e internacionales, puedan mostrar este fenómeno histórico, con retransmisiones en directo y en las mejores condiciones". "Será un espacio para que los medios de comunicación puedan contar al mundo el eclipse, en directo, y explicar qué implicaciones tiene", ha explicado la ministra, al recordar que el eclipse total del próximo agosto será el primero de estas características que se puede ver en nuestro país desde hace más de 100 años (en 1912). "El Trío de Eclipses es una oportunidad para atraer talento y mostrar al mundo lo que somos, una potencia científica en astronomía y astrofísica, la séptima del mundo en publicaciones en estas áreas", ha asegurado.

Morant también ha explicado que el Gobierno lleva trabajando desde hace más de un año "para garantizar la seguridad y la movilidad, ayudando a la ciudadanía a localizar con antelación el mejor punto de observación". Los trabajos se han llevado a cabo desde la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, que preside el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y en la que participan 13 ministerios junto a comunidades autónomas, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Con este objetivo, el pasado mes de marzo se lanzó la web www.trioeclipses.es , que recoge toda la información práctica y de seguridad relacionada con el Trío de Eclipses para que la población pueda consultar con anterioridad y planear todos los desplazamientos y tareas logísticas necesarias para disfrutar del acontecimiento.

Programación especial

Radio Televisión Española (RTVE) ofrecerá, con motivo de este hito histórico, una programación especial a través de Televisión Española, Radio Nacional de España y RTVE Digital, tal como ha explicado el director y presentador del programa "Aquí la Tierra", Jacob Petrus. Televisión Española emitirá un programa especial desde el observatorio y contará con equipos desplegados por los principales lugares desde donde se verá el eclipse. Los Telediarios y el Canal 24 horas, por su parte, también se volcarán con el acontecimiento e Informe Semanal dedicará uno de sus reportajes del sábado 15 de agosto al Eclipse Total de Sol y al Trío de Eclipses. También Radio Nacional de España desplazará a su equipo de "Las tardes de RNE" para emitir un programa especial y dará cumplida cuenta de todo lo que suceda ese día a través de sus Servicios Informativos.

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El Observatorio de Yebes, escogido como epicentro del evento, está situado en el término municipal de Yebes, provincia de Guadalajara, a solo 80 km de Madrid, a una altitud de 930 m. Está gestionado por una unidad del Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dedicada al desarrollo y construcción de instrumentación en el campo de la radioastronomía, así como a la realización de observaciones astronómicas tanto de interés astronómico como geodésico o geofísico. Entre sus instalaciones más importantes destaca el radiotelescopio de 40 m, uno de los nodos más importantes de la Red Europea de Interferometría de Muy Larga Base, una de las mayores instalaciones científicas del mundo. También cuenta con laboratorios y talleres para el diseño, desarrollo y construcción de equipamiento avanzado de radioastronomía.