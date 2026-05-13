Qué es el norovirus, el nuevo patógeno que alarma a un crucero en Burdeos: 1.700 pasajeros confinados y un fallecido

Las autoridades sanitarias francesas investigan un importante brote de norovirus detectado en un crucero atracado en Burdeos, donde más de 1.700 pasajeros han tenido que permanecer confinados tras la rápida propagación del virus a bordo. El episodio ha generado preocupación después de confirmarse el fallecimiento de uno de los viajeros, aunque las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas. Pero, ¿qué es el norovirus?

Se trata de un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda (inflamación del estómago y de los intestinos), causando episodios de vómitos y diarrea intensos. Conocido como el «virus de los vómitos de invierno», se transmite fácilmente por alimentos contaminados, superficies o contacto directo, siendo más común en lugares cerrados como cruceros y escuelas.

Según expertos, se trata de uno de los virus gastrointestinales más contagiosos, ya que suele extenderse con especial rapidez. Aunque no se trata de un virus nuevo, cada año provoca miles de brotes en todo el mundo debido a su facilidad de transmisión. En la persona infectada, la gastroenteritis aguda aparece de forma repentina. De hecho, los primeros síntomas suelen manifestarse entre 12 y 48 horas después del contagio.

Sus síntomas

Además de fuertes náuseas, malestar general y episodios intensos de vómitos, es también frecuente presentar diarrea líquida frecuente, dolor abdominal, calambres estomacales y sensación de agotamiento físico. En algunos casos también puede aparecer fiebre leve, dolor muscular e incluso escalofríos.

Por todo ello, uno de los principales riesgos del norovirus es la deshidratación, especialmente en personas mayores o con problemas de salud previos, pues esta pérdida rápida de líquidos causada por los vómitos y la diarrea puede derivar en complicaciones si no se mantiene una hidratación adecuada.

Acorde con numerosos especialistas, el patógeno puede permanecer activo durante horas en la superficie o el alimento infectado. Por ello, los brotes en cruceros, como el del Ambassador Cruise Line suelen expandirse con rapidez entre pasajeros y tripulación.

¿Está relacionado con el hantavirus?

No obstante, se trata de un virus diferente al del hantavirus y no presentan ninguna relación, pues mientras el hantavirus está asociado principalmente a roedores y puede provocar infecciones respiratorias graves, el norovirus afecta al sistema digestivo y su principal consecuencia es la gastroenteritis aguda.

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Actualmente, no existe un tratamiento específico para eliminar el virus, pero las recomendaciones médicas, como en cualquier otra gastroenteritis, pasan por reposo, una correcta hidratación y extremar la higiene, especialmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón.