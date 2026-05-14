¿Cuál es el papel de los colegios CEU en la formación integral en esta región?

Los colegios CEU obra de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) desempeñan un papel muy relevante en la Comunidad Valenciana. Desde nuestros orígenes somos una institución transformadora, lo que nos ha convertido en el primer grupo educativo privado en España. Buscamos la mejora constante del entorno que nos rodea. Por eso, formamos a nuestros estudiantes de manera integral e integradora, tanto académica, humana, social como espiritualmente, para que sepan construir un mundo mejor y más justo. En la práctica, se trata de procurar un estilo e identidad propios que cohesionen todas las acciones formativas, con el objetivo de fortalecer una cultura de enriquecimiento del alumno, basado en el ideario de valores católicos como la justicia, el perdón, la solidaridad, entre otros. Todo ello en el contexto de una comunidad que quiere mejorar en la reflexión y servicio a la sociedad. Hoy en día el CEU es una institución educativa católica, líder en calidad y reconocida en todas las actividades en las que tiene presencia.

¿Qué tipo de proyecto educativo ofrece el CEU en sus centros escolares de la zona?

En el Colegio CEU San Pablo Valencia ofrecemos un proyecto educativo basado en los principios del humanismo cristiano y el compromiso con la excelencia académica y la formación integral, combinando exigencia académica, atención personalizada y formación en valores. Somos docentes con vocación que perseguimos un único fin: la búsqueda de la verdad y la exigencia constante, objetivos que definen nuestra labor y nos convierten en referentes de calidad para mejorar la sociedad. Es fundamental entender que el profesor ocupa un lugar central en nuestro colegio, ya que transmite este proyecto mediante una metodología profesional y compromiso personal que le permite conectar tanto con el alumno como con su familia.

¿Qué valores diferenciales buscan las familias cuando eligen un colegio CEU?

Cuando las familias eligen nuestro colegio buscan un ambiente cordial de convivencia, de cercanía y trabajo basado en la cultura del acompañamiento en el que toda la comunidad educativa persigue como único objetivo el crecimiento del alumno. Para nosotros, acompañar significa exigir y ayudar al mismo tiempo; comprender y, a la vez, impulsar sus capacidades; proponer metas ambiciosas y reconocer con sinceridad cada logro alcanzado. Las familias entienden ese crecimiento y contexto educativo como un proyecto gradual de integración en el que cada alumno es protagonista de ese proceso que tiene identidad propia.

¿Cómo se trabaja la formación integral del alumno más allá de lo académico?

La acción tutorial, y en concreto la figura del tutor, es la columna vertebral de nuestro proyecto, es la impulsora de la formación integral, cercana, con un seguimiento individual del alumno. Para ello promovemos el buen clima en el aula, desarrollamos actividades solidarias a través de proyectos de misión social y lo que es clave y esencial es que todos en el Colegio nos esforzamos a diario para ser un buen ejemplo para ellos. Aspiramos a que sean personas honradas, tolerantes, respetuosas, solidarias, trabajadoras y responsables, capaces de ponerse en el lugar del otro, y tener la suficiente madurez intelectual y personal para comprender de forma crítica el mundo que le rodea.

¿Qué importancia tiene la relación entre colegio y familias en el día a día educativo?

La familia es principal motor de la educación de la persona. Estamos convencidos de que el éxito en la educación depende de la coordinación y confianza entre padres y colegio y, por eso, la relación es cercana, continua y directa. Por ello, la Escuela de Padres es un instrumento fundamental y pieza clave en la formación integral. Se trata de generar espacios y foros de interés recíproco en los que compartir y reforzar la misión formativa. La cercanía de todos los participantes en el proceso de crecimiento de los alumnos nace de la corresponsabilidad y la confianza de trabajar en la misma dirección. Los retos que han de abrir caminos de experiencias formativas cada vez son mayores y requieren de presencialidad, serenidad en el diálogo y reflexión, así como coherencia en la búsqueda de soluciones.

¿Qué iniciativas destacaría en innovación educativa en la región?

Nuestra innovación educativa se apoya en una sólida tradición pedagógica, y un constante estudio de las propuestas educativas que han ido surgiendo a lo largo de los años. Esta reflexión nos impulsa a profundizar y actualizar nuestra metodología para ser respuesta educativa sólida frente a los desafíos contemporáneos, siempre acompañada de una formación permanente del profesorado. En esta línea, destacamos el desarrollo de habilidades, la visión internacional, con los programas PYP y DP, del Bachillerato Internacional, la implementación de programas propios como Líderes con Corazón y Crescere, programa pedagógico propio dirigido a la etapa de Secundaria centrado en el trabajo de aula y basado en la indagación, la reflexión, la comunicación, la audacia y el razonamiento. Todo ello sin perder nunca la figura del profesor y la relación educativa. En este sentido, apoyamos y animamos a profesores y alumnos a participar de aquellos programas académicos y formativos que trascienden el ámbito del sistema educativo reglado. Desde la oferta de proyectos de desarrollo y formación empresarial bajo el patrocinio de nuestra Universidad, la participación de experiencias de integración universitaria como olimpiadas científicas, concursos de debate. Y, por encima de todo, entendemos la innovación como una forma de fortalecer la esencia de la educación: la figura del profesor y la relación educativa que se establece con cada alumno, que continúa siendo el eje de nuestra labor docente.

¿Cómo se prepara al alumnado para las siguientes etapas educativas?

Preparamos al alumnado para las siguientes etapas educativas con rigor informativo, espíritu crítico, responsabilidad y una organización del conocimiento pensada para desarrollar las capacidades de todos los alumnos que supera ampliamente las exigencias mínimas, con un acompañamiento académico y vocacional constante, que ayuda a cada estudiante a tomar decisiones fundamentadas sobre su futuro. Además, el colegio desempeña un papel decisivo en la orientación hacia las etapas posteriores gracias a su estrecha relación con el mundo universitario, especialmente con la Universidad CEU Cardenal Herrera. Esta colaboración permite que nuestros alumnos participen en proyectos de ámbito científico y humanístico, accedan a experiencias reales de aprendizaje y trabajen con profesionales universitarios desde edades tempranas. A ello se suman nuestros proyectos de emprendimiento, donde destaca especialmente el CEU Inschool University Diploma (CIUD), desarrollado junto a la propia Universidad y con la participación de empresas punteras a nivel autonómico y nacional. Estas iniciativas permiten a los estudiantes enfrentarse a retos actuales, presentar soluciones, defender proyectos y adquirir una visión profesional que los acompaña tanto en el cierre de la etapa de Secundaria como durante los dos años de Bachillerato.

¿Qué mensaje trasladaría a las familias de la zona que están valorando cambiar o elegir colegio?

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Realmente les diría que están a punto de tomar una de las decisiones más importantes para el futuro de sus hijos y que, después de muchos años haciendo procesos de admisión, créanme que entendemos perfectamente lo complicado que puede llegar a ser elegir un buen colegio y todas las dudas que les pueden llegar a surgir. Una decisión así ha de ser meditada y evaluada. Por esta razón, les invitaría a conocer no sólo las instalaciones, que siempre son importantes, sino, sobre todo, a conocer a las personas que van a acompañar a sus hijos, sin olvidarnos que las familias dejan en nuestras manos lo mejor de sus casas, que son sus hijos. Ése es un compromiso que acogemos con enorme responsabilidad y con una profunda gratitud.