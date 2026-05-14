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Estafas por el Mundial de fútbol: páginas web falsas roban datos bancarios y dinero a los fans

Cerca del 3% de los 9.741 dominios creados en abril que incluían términos como “FIFA” o “World Cup” son sospechosos o fraudulentos

Lionel Messi y Julián Álvarez, durante un parrtido de Argentina, actual campeona del Mundo.

Lionel Messi y Julián Álvarez, durante un parrtido de Argentina, actual campeona del Mundo. / EFE

Roberto Bécares

Madrid

Una falsa tienda oficial de merchandising de la FIFA (fifaofficialstore[.]shop) está diseñada para robar datos bancarios mediante una imagen corporativa convincente y descuentos de hasta el 80%. Otro sitio, (fifa2026guess[.]com) utiliza una mecánica de “vota y gana” que promete beneficios diarios a cambio de pequeños depósitos, con el objetivo de obtener tanto dinero como información personal de las víctimas.

Estas son solo algunas de las páginas que suplantan a la FIFA y aprovechan la locura mundialista en busca de entradas y merchandising con el único objetivo de robar información sensible, sobre todo datos bancarios y dinero. Así lo alerta la plataforma Check Point Research, que asegura que solo en abril se registraron 9.741 dominios que incluían términos como “FIFA” o “World Cup”, una cifra más de cinco veces superior al máximo alcanzado durante el Mundial de Catar 2022.

"Desde febrero, el volumen se ha multiplicado por cuatro en apenas dos meses, una evolución que apunta a campañas organizadas y apoyadas por inteligencia artificial: los atacantes están desplegando infraestructuras de fraude a gran escala para tenerlas listas justo cuando aumenten la demanda de entradas y el entusiasmo de los aficionados", señalan desde la plataforma.

Desde Check Point Research también se identificó una red de plataformas fraudulentas de apuestas, principalmente en chino, dirigida a aficionados fuera de los países anfitriones, lo que confirma que se trata de una amenaza de alcance global y no limitada a América del Norte.

"El incremento de los ataques no afecta solo a los aficionados. En sectores especialmente expuestos al tráfico generado por el Mundial (como medios de comunicación, hostelería, viajes y transporte) los ciberataques han aumentado entre un 30% y un 48% interanual en los tres países organizadores", precisan desde la plataforma.

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Aunque muchos de esos dominios todavía no han sido clasificados, Check Point Research confirma que 1 de cada 41 nuevos dominios relacionados con el Mundial registrados en las últimas semanas ya ha sido señalado como sospechoso o malicioso.

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