'Boom' del 'código 78', el carnet de conducir exclusivo para coches automáticos: es más fácil y sirve para el vehículo eléctrico

El coche automático está de moda. Cada vez más fabricantes de automóviles ofrecen este tipo de cambio, casi inédito en España hace 20 años. El auge de los coches eléctricos, que no llevan cambio manual, la comodidad de conducir sin tener que preocuparse por cambiar de marcha e incluso el ahorro a la hora de obtener el carnet de conducción limitado a este tipo de vehículos son algunos de los motivos de este cambio de tendencia.

Para las personas que se han decidido por el coche automático, existe un salvoconducto que les permite obtener el carnet de conducir sin tener que pasar por la casilla del coche manual. Se trata del denominado 'código 78', un examen específico para conductores de coches automáticos que posibilita hacer las clases prácticas y examinarse con coches de este tipo [de hecho, el número 78 alude al código de la UE que lleva el permiso y que indica la limitación a esta conducción]. La cruz de la moneda es que este carnet no les autoriza a llevar coches con cambio manual.

El 'código 78' no habilita para conducir coches con cambio manual: para hacerlo, de momento, debe superarse un examen práctico

La Instrucción 2019/C-134 de la DGT recuerda el Reglamento General de Conductores: "Si el aspirante realiza la prueba de control de aptitudes y comportamientos con un vehículo de cambio automático, esta circunstancia se indicará en el permiso de conducción y solo habilitará para la conducción de un vehículo de estas características".

Detalle del cambio del Toyota Yaris automático de la Autoescuela Vallparadís de Terrassa / Ferran Nadeu / EPC

Desde 2018

Raül Viladrich, presidente de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, apunta que "en los últimos años se ha detectado un incremento en la demanda de este tipo de permiso", aunque el porcentaje de alumnos que se acogen al llamado 'código 78' "sigue siendo significativamente menor que el de quienes optan al carnet de conducir manual". Viladrich también cifra "en el periodo 2018-2020 el momento en el que empezó a crecer la demanda".

Una directiva europea aprobada en noviembre pero aún sin aplicar en España exigirá solo un curso de siete horas para poder conducir coches manuales con esta licencia

Respecto a los datos sobre la demanda del carnet con 'código 78' en España, la Dirección General de Tráfico explica a este diario que, de los 600.000 permisos de categoría B expedidos en un año, entre 33.000 y 37.000 corresponden al automático.

Según datos de la DGT, el 'código 78' supone entre el 5,5% y el 6,2% de los carnets expedidos. Desde el sector de las autoescuelas, sin embargo, elevan esa cifra y apuntan a que ya alcanza el 10% de los permisos obtenidos. "En torno al 90% de la gente que se saca el carnet de conducir en España lo sigue haciendo con coche manual", apunta Sergio Olivera, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE).

La alumna Fatima Katrani subirá este mes al examen para conducir coche automático / DLF

Coches de nicho

Sea como fuere, el coche automático es el futuro: "A partir de 2029, en Europa no se comercializarán vehículos nuevos con cambio manual", apuntan a El Periódico de Catalunya algunas fuentes del sector. Más prudentes son desde la industria del automóvil, que seguirá fabricando modelos manuales hasta al menos 2032. En cualquier caso, el coche con cambio de marchas manual de toda la vida está en peligro de extinción. En líneas generales, su comercialización podría quedar limitada a versiones de nicho y modelos deportivos muy específicos. Para los utilitarios de toda la vida, solo cabrá la posibilidad del cambio automático.

Alrededor del 10% de los permisos expedidos corresponden al 'código 78'

Este escenario hace que este 'código 78' aparezca en el horizonte como la opción más útil de cara al futuro. Pero, ¿qué pasa de momento con las personas que se han sacado este tipo de carnet, ahora que el cambio manual sigue siendo mayoría? "Tienen prohibido conducir otro tipo de coche que no sea automático", explica Sergio Olivera, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Vulnerar esta norma supone una multa de hasta 500 euros y la pérdida de 4 puntos.

Curso de 7 horas

Por el momento, quien disponga de este tipo de carnet limitado al automático y quiera pasarse al coche 'de toda la vida' deberá completar otro examen práctico con un vehículo de cambio manual. Pero este requisito también se encuentra en visos de cambiar.

"Existe una directiva europea, con fecha de noviembre de 2025, que fija una formación práctica de 7 horas en una autoescuela. Con eso se expedirá el carnet de conducir B sin limitaciones por el cambio de forma automática. Se puede hacer mientras se obtiene el carnet o posteriormente", explica Viladrich. Se espera que la medida entre en vigor en 2029, pero aún no tiene fecha fijada.

Dicha directiva europea ha sido "celebrada y aplaudida" por las autoescuelas. "Llevamos tiempo pidiéndola y esperamos que su transposición a España llegue cuanto antes y que se elimine la obligatoriedad de volver a pasar por el examen", sentencia Sergio Olivera.

El coche automático es el futuro: a partir de la próxima década apenas se comercializarán vehículos con cambio manual

País de manual

La tendencia del coche automático llega a España con cierta demora: "En España, Italia y algún otro país mediterráneo seguimos prefiriendo el cambio manual", explica Viladrich, quien añade que "muchas de las personas que optan por este tipo de carnet proceden de países del centro y del norte de Europa, o de América".

En España un 55% de los modelos matriculados siguen siendo con palanca manual; hace solo 10 años eran el 80%

Por citar un ejemplo próximo, un estudio del portal especializado CarGurus señala que solo uno de cada cuatro coches nuevos que se venden en Reino Unido dispone de cambio manual. En el caso de Estados Unidos, donde este tipo de transmisión está mucho más consolidada, el 90% de los vehículos que se venden tienen cambio automático. Igual sucede en China, donde más del 90% de los coches que circulan son eléctricos (y, por tanto, tienen cambio automático).

Parque envejecido

En España, el 'boom' se inició a finales de la década pasada, coincidiendo con la consolidación de la oferta de vehículos eléctricos. Mientras que hace 10 años los automáticos suponían solo el 20% de las nuevas matriculaciones, ahora ya alcanzan el 45%. La meta de la Unión Europea es dejar de comercializar coches manuales nuevos a partir de la próxima década.

Un momento de la hora de práctica de la alumna libanesa Rana Chleb / Ferran Nadeu / EPC

Una de las claves del incremento la brinda Elisabeth Vilar, propietaria de la Autoescuela Vallparadís de Terrassa, especializada en la obtención de este tipo de carnet: "Antes, para comprarte un automático tenías que irte al modelo más caro. Eso ha cambiado y las marcas ya comercializan automáticos a precios muy accesibles".

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Más allá de eso, el número de coches eléctricos (todos automáticos) matriculados en 2025 subió casi un 95% con respecto al año anterior, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). No obstante, el parque automovilístico español es uno de los más envejecidos de la Unión Europea, por lo que acabar con los viejos coches manuales requerirá más tiempo.