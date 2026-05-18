Swatch pide calma tras los incidentes por el lanzamiento de su colaboración con Audemars Piguet: "Estará bastantes meses"

Swatch trata ahora de calmar a sus seguidores tras el caos vivido este fin de semana en ciudades de todo el mundo por el lanzamiento de su colaboración con Audemars Piguet. La firma suiza ha emitido este lunes un comunicado en el que pide tranquilidad a los compradores (y revendedores), después de las aglomeraciones, escenas de tensión y episodios de violencia que se han producido este fin de semana ante sus tiendas en distintos países.

“A todos nuestros queridos fans del mundo, sobre nuestra colaboración AP x Swatch, presentada este 16 de mayo: por motivos de seguridad, hacia nuestros clientes y nuestros equipos de tienda, por favor pedimos no acudir a nuestros puntos de venta en grupos numerosos para adquirir este producto. La colección Royal Pop estará a la venta durante bastantes meses. En algunos países no se permiten colas de más de 50 personas, por lo que las ventas podrían ser pausadas”, ha señalado la compañía.

Con este mensaje, Swatch intenta rebajar la ansiedad generada en torno al lanzamiento de sus relojes de edición limitada Royal Pop, y evitar que se repitan los incidentes registrados este sábado, que en algunos casos han obligado a la policía a intervenir, y han provocado el cierre temporal de tiendas en numerosas ciudades.

Tienda Swatch cerrada en Barcelona. / JORDI COTRINA / EPC

Relojes Royal Pop / SALVATORE DI NOLFI / EFE

Tensión y despliegue policial en varios países

En Barcelona, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana acudieron a desalojar a las personas que esperaban ante las tiendas Swatch del paseo de Gràcia y del centro comercial Illa Diagonal, lo que provocó momentos de mucha tensión, ya que los desalojados llevaban días acampando para conseguir un reloj. La situación llevó a Swatch a decidir no abrir el sábado ninguna de estas dos tiendas en la capital catalana. Además, fuentes de la marca señalaron a EL PERIÓDICO que la venta en Barcelona “no se iniciará en los próximos días” y que se ha optado por mantener cerrados ambos locales por motivos de seguridad.

Cartel en la tienda Swatch del paseo de Gràcia de Barcelona. / JORDI COTRINA / EPC

En otros países se han repetido situaciones similares. Una de las más graves ha ocurrido en Francia, donde la policía ha actuado en varios puntos de venta tras registrarse empujones, enfrentamientos y escenas de tensión durante la madrugada del sábado. En el centro comercial Westfield Parly 2, a las afueras de París, unas 300 personas fueron desalojadas con gases lacrimógenos tras registrarse varios incidentes antes de la apertura. Swatch acabó suspendiendo la venta y cerrando también tiendas en Lyon, Lille, Rennes, Deauville, Montpellier o Saint-Tropez. En Lille, el ayuntamiento ha anunciado además que emprenderá acciones legales contra la marca por obstaculizar la circulación en la vía pública con las colas masivas.

Policía en una tienda Swatch de París, donde también tuvieron que cerrar el sábado. / DIMITAR DILKOFF / AFP

Policía en el exterior de la tienda Swatch de Ginebra (Suiza), este sábado. / SALVATORE DI NOLFI / EFE

También se canceló el lanzamiento en Dubái por motivos de seguridad y se cerraron temporalmente cerca de una veintena de tiendas en Estados Unidos, además de establecimientos en ciudades del Reino Unido como Londres, Liverpool, Manchester, Glasgow o Cardiff.

Colas en una tienda Watch en Londres, este fin de semana. / Jose Sarmento Matos / BLOOMBERG

En algunas ciudades las tiendas sí llegaron a abrir, aunque no sin incidentes. En Milán, la tensión estalló cuando a los clientes que esperaban en la cola se les comunicó que el stock se había agotado, lo que derivó en discusiones y peleas. En Nueva York, las aglomeraciones frente a la tienda de Swatch en Times Square obligaron a reforzar la presencia policial, donde los empujones se repetían desde primera hora de la mañana del sábado. También se han vivido escenas similares en países como Tailandia o Singapur, según reportan diversos medios extranjeros.

Acampada y colas junto a la tienda Swatch de Times Square en Nueva York. / TIMOTHY A. CLARY / AFP

Un comprador muestra su reloj Royal Pop a la salida de la tienda Swatch de Times Square, en Nueva York, este sábado. / RAPHAELLE PELTIER / AFP

El reloj más buscado del momento

Muchos se preguntarán a qué se debe tal locura. La expectación disparó desde el momento en que se anunció esta inesperada colaboración. Y es que Swatch, conocida por sus diseños accesibles y coloridos, se ha asociado por primera vez con una marca externa a su grupo empresarial, y no con cualquiera: con Audemars Piguet, referente de la alta relojería de lujo, conocida por piezas cuyos precios parten aproximadamente de los 20.000 euros en los modelos más económicos.

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Colección Royal Pop de Swatch y Audemars Piguet. / ANTHONY ANEX / EFE

Royal Oak de AP / Section 215

El resultado de esta unión es la colección ‘Royal Pop’, unos relojes de bolsillo inspirados en el icónico modelo Royal Oak de Audemars Piguet. Mientras tanto, la versión lanzada por Swatch se sitúa en torno a los 400 euros en tienda oficial. Esa gran diferencia de precio, unida a la escasez de ejemplares disponibles, ha disparado el interés y, con ello, el mercado de reventa. De hecho, en las colas de distintas ciudades, muchos asistentes reconocían ante los medios que su intención era revender el producto al momento.