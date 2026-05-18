Desirée J. Pérez, 'wedding planner': "No es que organizar una boda sea difícil, sino que nadie te enseña a hacerlo con orden"

¿De dónde surge esta idea de lanzarse al mundo de las 'apps'?

Del día a día como wedding planner. Llevo años viendo mucho caos en las parejas. Suelen tener el presupuesto en Excel, los invitados en hojas, las tareas en post-its, las citas en el calendario del móvil, las fotos en la galería…, todo repartido en distintos sitios. Y claro, eso genera una sensación constante de "se me va a olvidar algo". Ahí es donde vi el problema real, porque no es que organizar una boda sea difícil, sino que nadie te enseña a hacerlo con orden. Como wedding planner, mi trabajo siempre ha sido poner orden, ahorrar tiempo y evitar gastos innecesarios. La app nace de ahí, de mi forma de trabajar pero llevada al móvil.

¿Qué tiene de particular la suya?

Tiene algo clave, y es que no solo organiza, sino que guía, te dice qué toca hacer en cada momento, evitando esa sensación de no saber por dónde empezar. Y, sobre todo, hace algo fundamental como es reunir en un solo lugar lo que antes tenías disperso. Puedes gestionar a tus proveedores guardando sus datos, fotos y presupuestos; tener todas tus citas organizadas en un calendario conectado; controlar el presupuesto sabiendo lo que llevas gastado y lo que te queda; gestionar la lista de invitados con confirmaciones, alergias o necesidades especiales; incluso crear automáticamente el seating plan y ajustarlo. Básicamente, te ayuda a no perder horas en cosas que no aportan. Y eso, hoy en día, es oro.

¿También hay un pódcast?

Sí, el pódcast forma parte de todo esto. Yo no solo organizo y diseño bodas, acompaño a las parejas durante todo el proceso. El pódcast es una forma más de estar cerca de ellas, entrevistando a proveedores de confianza, con los que yo misma trabajo, donde compartimos experiencias, resolvemos dudas y damos una visión muy real del sector. Al final, Madison Park ha ido creciendo y ya no es solo una empresa de organización de bodas, es un universo nupcial donde ayudamos a las parejas desde distintos formatos: la organización integral, el libro, el pódcast y ahora la app. Todo lo que hago tiene un objetivo muy claro, ponerlo fácil y ayudar a tomar buenas decisiones.

Se invierte muchísimo dinero innecesario en la organización de una boda, pero no por capricho, sino por falta de guía. Si no defines desde el principio tu presupuesto y tus prioridades, empiezas a tomar decisiones sin criterio

¿Cree que mucha gente invierte dinero innecesario a la hora de organizar una boda?

Sí, muchísimo, pero no por capricho, sino por falta de guía. Si no defines desde el principio tu presupuesto y tus prioridades, empiezas a tomar decisiones sin criterio. Y ahí es donde llegan los problemas, contratas cosas sin orden y cuando te das cuenta, te falta presupuesto para algo que realmente era importante para ti. Mi trabajo es ayudar a invertir bien, rodearte de buenos proveedores, negociar mejor y hacer que cada euro tenga sentido.

Pantalla de acceso a la 'app' Madison Park, para la organización de bodas. / Alba Vigaray

¿También se invierte demasiado tiempo?

Totalmente. Y además, tiempo mal invertido. Organizar una boda sin estructura es perder horas buscando, comparando, dudando y acabas agotada. Siempre lo noto cuando llegan los novios a mí, porque suelen venir agobiados y con la sensación de no llegar a todo. Pero según avanzamos, les cambia hasta la cara. Se relajan, disfrutan, que es como debería vivirse este momento. Para mí, el bien más preciado es el tiempo. Y precisamente eso es lo que hago con las parejas, ayudarles a no perderlo, a ir al grano y a vivir el proceso con calma.

¿Cuál cree que es el error más común?

No delegar y querer hacerlo todo. Muchas parejas piensan que pueden con todo, pero la realidad es que una boda tiene muchísimas piezas. Delegar no es perder control, es ganar tranquilidad. Es tener a alguien que ya sabe por dónde ir y que te evita errores.

¿Qué consejo daría usted a una pareja que esté organizando ese día tan especial?

Que no pierdan de vista lo importante. Una boda es, ante todo, la celebración del amor con la persona con la que deseas compartir tu vida, y eso no debería convertirse en una fuente de estrés. Mi consejo es claro: tratar de rodearse de buenos profesionales y contar con una buena herramienta de organización puede marcar la diferencia.

La 'app' no sustituye a una 'wedding planner', la complementa. Muchas parejas que trabajan con profesionales la utilizan para organizar toda la información

Esta 'app' da una muestra de que siempre se puede innovar en el sector de las bodas, y más en la era digital, ¿no cree?

Totalmente. El sector necesitaba una herramienta digital real. Hoy vivimos con el móvil en la mano, así que tenía todo el sentido llevar ahí la organización una boda. Pero no es solo tecnología, también es experiencia. Es tener en el bolsillo una herramienta que piensa como yo, que te ordena y te guía.

¿Y qué le diría a la gente que tenga miedo de lanzarse a la 'app' por el hecho de no tener contacto físico con el 'wedding planner'?

La app no sustituye a una wedding planner, la complementa. De hecho, muchas parejas que trabajan con profesionales la utilizan para organizar toda la información. Y para quienes no cuentan con una wedding planner, les diría que es una herramienta fundamental, que les va a aportar mucha luz, y les va a facilitar la vida.

¿Este proyecto está pensado especialmente para la gente que tiene poco tiempo para organizar el enlace?

Está pensado para parejas reales, con trabajo, con mil cosas, y que no pueden dedicarle horas infinitas a organizar su boda. La app te da foco y evita que pierdas energía en cosas que no lo merecen.

Después de tantas vueltas por otros empleos y sabiendo que bodas siempre habrá, ¿cree que ha encontrado su sitio?

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Sin duda. Siempre digo que soy una romántica, pero con una mentalidad muy práctica, y creo que ahí está mi valor. Estudié ADE y trabajé durante años en el mundo corporativo, pero en algún momento entendí que lo mío era acompañar a las parejas en uno de los momentos más importantes de su vida. Hoy, a través de Madison Park, siento que no solo creo bodas preciosas, sino que ayudo a que todo el proceso se viva con más calma, más ilusión y más sentido. Y eso es lo que me mueve a seguir creando. Y si además consigo que ahorren tiempo, dinero y lleguen felices a su boda…, entonces tengo clarísimo que estoy exactamente donde tengo que estar.