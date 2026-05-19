Los oncólogos alertan de que los adolescentes españoles vapean más que los europeos

En España se está normalizado el vapeo entre los adolescentes, lo que supone un riesgo doble, por la exposición temprana a la nicotina y por la falsa percepción de seguridad frente al tabaco tradicional, pese a que los cigarrillos electrónicos pueden producir "daño pulmonar agudo y grave incluso en personas jóvenes sin patologías previas". Este es el mensaje que han lanzado este martes los oncólogos que integran el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) con motivo de la celebración del Día Mundial del Tabaco, que se conmemora el próximo 31 de mayo.

Los especialistas han alertado de que los jóvenes españoles vapean más que los europeos, dado que el 49,5% de los estudiantes ha probado los cigarrillos electrónicos alguna vez en su vida, frente al 44% de media en Europa y el 27,1% los ha consumido en los últimos 30 días, frente al 22% europeo.

“Mientras el consumo de tabaco convencional continúa descendiendo entre adolescentes, el vapeo avanza con rapidez y sitúa a España por encima de la media europea en consumo juvenil de nicotina”, ha subrayado el doctor Bartomeu Massuti, secretario del GECP y jefe de Oncología del Hospital Doctor Balmis de Alicante.

Desechables y de sabores

Las estadísticas indican que el vapeo está ligeramente más extendido entre las chicas. Un 50,5% de las jóvenes españolas lo ha probado alguna vez en la vida frente al 48,5% en Europa, donde también es más frecuente el consumo entre la población femenina. El motivo de la expansión de los cigarrillos electrónicos, según los especialistas, se debe a la proliferación de dispositivos desechables, de múltiples sabores y a que "gran parte de los contenidos sobre vapeo difundidos en redes sociales presentan estos productos de forma positiva, contribuyendo a reforzar la percepción de que se trata de una alternativa inocua al tabaco tradicional".

Sin embargo, según los oncólogos, el vapeo puede dañar el pulmón de múltiples formas. La evidencia disponible demuestra que "puede producir daño pulmonar agudo grave incluso en personas jóvenes sin patologías previas", especialmente en la vía aérea pequeña, donde se inicia buena parte del daño pulmonar crónico. Entre los posibles efectos destaca la inflamación crónica, el estrés oxidativo, la disfunción epitelial, la neumonitis aguda, el daño alveolar difuso y un mayor riesgo de infecciones respiratorias. También existen señales biológicas de que su uso podría favorecer procesos de fibrosis y remodelado pulmonar.

Edad de inicio

A ello se suma que, como ha advertido Virginia Calvo, oncóloga del Hospital Puerta de Hierro y miembro del GECP, que los cigarrillos electrónicos son "una puerta de entrada a la adicción a la nicotina". "La evidencia muestra que los adolescentes que vapean tienen hasta tres veces más probabilidades de convertirse en fumadores en el futuro". Además, el contacto con los nuevos productos relacionados con el tabaco comienza a edades muy tempranas. Así, casi el 50% de los estudiantes entre 14 y 18 años reconoce haberlos probado alguna vez, según la encuesta Estudes 2025, una cifra que supone un ligero descenso desde 2023 pero con una tendencia general, desde 2014, "claramente ascendente".

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Por todo ello, el GECP ha pedido este martes una respuesta coordinada en prevención y regulación de los cigarrillos electrónicos y una "actuación urgente" por parte de las autoridades sanitarias. La petición llega en un contexto en el que la reforma de la ley del tabaco, que equipara los cigarrillos tradicionales y los vapers, avanza a ritmo lento. Ha sido aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros, pero aún tiene que recabar los informes preceptivos, volver a ser analizada por el gabinete ministerial y ser tramitada por las Cortes.