Ricardo Garzó: "La nueva estructura de Mapfre refuerza el vínculo con el territorio"

Con más de 40 años de experiencia en el sector, Ricardo Garzó es un directivo consolidado en Mapfre y en la Comunidad Valenciana. Vinculado desde hace años al territorio, en enero de 2026 asumió la dirección regional de Valencia y Castellón, en la nueva estructura territorial de la aseguradora, orientada a reforzar la cercanía con el cliente, mejorar la coordinación entre áreas y potenciar el foco local.

- ¿Por qué es importante para Mapfre reforzar su estructura directiva a nivel territorial?

El negocio asegurador es intrínsecamente un negocio de proximidad: cada zona cuenta con unas características particulares que lo hacen único. Por ello, priorizar una estructura directiva sólida y cercana es imprescindible para entender mejor cada realidad, tomar decisiones individualizadas y ofrecer soluciones más ajustadas a clientes, mediadores y colaboradores.

- ¿Cómo entiende usted esa cercanía con clientes, mediadores y colaboradores locales?

Toda mi experiencia ha estado ligada al territorio, y, por tanto, entiendo esa cercanía como un eje de sinergias imprescindible. En los últimos años hemos podido ver cómo la colaboración conjunta posibilita una mejor gestión del riesgo. Esto se debe a que contamos con un vínculo sólido, basado en la confianza, la escucha y el compromiso. Estar cerca no es solo tener presencia física, es conocer a las personas, entender sus necesidades y estar disponibles.

- Habla mucho de confianza y de acompañar a las personas en los momentos importantes. ¿Cómo se traduce eso en el día a día?

Se traduce en nuestra filosofía “vamos donde vas” y esta a su vez supone apoyar las necesidades locales, estar presentes cuando ocurre un siniestro, dar respuestas claras, cumplir lo prometido y tratar a cada cliente con proximidad, escucha y respeto. La confianza se construye en cada interacción.

También se traduce en rapidez y adecuación de la respuesta aseguradora. Una toma de decisiones cercana permite comprender mejor las demandas de cada situación y ofrecer soluciones adaptadas al territorio y personalizadas al cliente. En Mapfre, la empatía y la eficiencia van de la mano.

- No obstante, estamos en un momento de plena transformación, ¿cómo convive la atención presencial en un entorno en el que se demanda cada vez más atención digital?

La clave está en la complementariedad y en saber que la tecnología nos hace más humanos. Lejos de sustituir el trato personal, es una herramienta más que nos permite estar cerca y acompañar mejor a las personas. Apostamos por la digitalización para ganar agilidad y comodidad, y mantenemos la atención presencial en nuestras más de 370 oficinas en la Comunidad Valenciana. Así, ofrecemos al cliente todas las opciones para que sea él quien elija cómo relacionarse con nosotros. Se trata de integrar lo digital y lo presencial.

- ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades que identifica para el sector asegurador en esta región?

Hablamos de un territorio muy diverso, con una fuerte presencia de municipios medianos y pequeños. En este sentido, un reto es seguir impulsando la capilaridad territorial con la transformación digital. Además, factores como la exposición a fenómenos meteorológicos adversos en zonas costeras o urbanas, o la necesidad de proteger a familias y pymes locales, exigen una evolución constante de nuestras soluciones.

Por otro lado, veo oportunidades en el dinamismo económico y social de la región. Valencia está experimentando un gran crecimiento en empleo y actividad empresarial, mientras que Castellón mantiene un fuerte componente industrial y exportador, que genera una mayor demanda de aseguramiento. A esto se suma una creciente conciencia sobre la importancia de protegerse en salud, hogar, protección del negocio o planificación financiera, y queremos acompañarlos.

- ¿Qué importancia adquiere para el cliente valenciano el asesoramiento financiero?

Como decía, ha adquirido una importancia fundamental; combina planificación, protección y acompañamiento personalizado en un contexto económico que exige tomar decisiones con previsión. En una comunidad con un fuerte tejido de autónomos, empresas familiares y perfiles emprendedores, los clientes valoran contar con un asesor de confianza. Nuestro objetivo es ser sus referentes en planificación financiera, acompañarlos de forma personalizada en cada etapa de su vida y ayudarles en la optimización del ahorro, construyendo tranquilidad con soluciones y productos adaptados a sus necesidades.

- ¿Y cuál es la contribución de Mapfre en el territorio a nivel económico y social?

Nuestra actividad aseguradora genera un impacto directo en la economía regional: en 2025, las primas en la Comunidad Valenciana superaron los 841 millones de euros, lo que representa el 9 % del volumen total de Mapfre en España. Contribuimos de manera decisiva a la estabilidad del tejido productivo en sectores como la industria, el comercio y el turismo, con alrededor de 600 empleados directos entre Valencia y Castellón y una amplia red de mediadores y oficinas que generan actividad en la zona.

También reforzamos nuestro compromiso social a través de la Fundación Mapfre, impulsando iniciativas de educación, inclusión y promoción de la salud y la seguridad, en colaboración con entidades sociales locales. Todo ello refleja nuestra vocación de contribuir de forma activa al bienestar, cohesión social y crecimiento sostenible de Valencia y Castellón.

- ¿Cómo le gustaría que se percibiera Mapfre en esta comunidad, arrancando con esta nueva etapa?

Quiero que se nos siga percibiendo como una aseguradora que evoluciona con la sociedad, escuchando y apoyando a todas las personas con las que trabajamos.