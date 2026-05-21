Evento el 12 de agosto
La Agencia Espacial Europea retransmitirá el eclipse desde Javalambre (Teruel)
EFE
La Agencia Espacial Europea (ESA) ofrecerá el 12 de agosto una retransmisión en directo del eclipse total de sol desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre, en Teruel, una instalación astronómica de primer nivel situada dentro de la franja de totalidad del eclipse, aseguran.
En una nota publicada este jueves en su web, la ESA explica que en ese lugar reunirá a expertos para explicar la ciencia detrás del fenómeno y su relevancia más allá de la observación astronómica. La retransmisión estará disponible en inglés a través de la Web TV de la ESA y YouTube.
La emisión estará dirigida y presentada por la científica y divulgadora espacial Maggie Aderin, y contará entre otros invitados, con la participación de la profesora Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA.
Al mismo tiempo, la ESA está preparando un programa de observación pública en León, en colaboración con la universidad y el Ayuntamiento. El programa ofrecerá charlas divulgativas sobre ciencia solar y misiones espaciales a cargo de expertos de la ESA, además de actividades educativas y conexiones con la retransmisión en directo de la Agencia. Todo el programa se desarrollará en español.
En la nota, Mundell asegura que un eclipse solar total es "uno de esos momentos excepcionales en los que millones de personas pueden mirar al cielo al mismo tiempo y sentir tanto asombro como curiosidad". "Es una experiencia compartida que nos conecta con el Universo y nos recuerda que el deseo de explorar y comprender es una de las grandes fortalezas de la humanidad", añade.
- Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
- El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres
- Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
- Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
- Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos
- La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo
- Unos 500 equipos directivos presentan en Conselleria una 'caja de deficiencias' con los problemas de sus colegios e institutos
- Educación da un ultimátum a los sindicatos para que acepten la subida de 200 euros y cerrar los paros