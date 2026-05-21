Instituto Médico Ricard: innovación médica al servicio de la piel, la estética y el cabello

En esta época del año aumentan las preocupaciones sobre los efectos que el sol puede causar en nuestra piel. Aunque las cremas solares deben utilizarse siempre, en verano se vuelve más recurrente su uso, a pesar de que en la actualidad hay algunas voces que rechazan sus beneficios y se atreven a hacerlo tanto a través de las redes sociales como en el prime time de televisión, negando incluso la existencia del cáncer de piel y afirmando la necesaria exposición al sol sin protección. Esta postura resulta alarmante para los profesionales del Instituto Médico Ricard (IMR), quienes afirman que les "explota la cabeza" ante tales declaraciones, ya que su labor diaria consiste precisamente en diagnosticar y tratar casos de cáncer de piel. Así lo expresa la doctora Carmen Gorriz, médico estético en IMR, quien ha reconocido en un encuentro con medios de comunicación que en su día a día se enfrenta a casos de pacientes con este tipo de patología.

Con más de 20 años de trayectoria y una atención que supera los 100.000 pacientes anuales, el Instituto Médico Ricard se ha consolidado como un referente nacional en el cuidado de la piel y la salud capilar. Con presencia en Madrid, València, Torrent, Barcelona y Granada, la clínica destaca por un modelo basado en la "personalización absoluta de los tratamientos" y una filosofía donde "menos es más" para lograr resultados naturales.

Prevención y precisión en el cáncer de piel

Uno de los pilares fundamentales de IMR es la detección precoz del cáncer de piel. Para ello, la doctora Carmen Gorriz destaca el uso de la tecnología photofinder, "un sistema de mapeo corporal que fotografía y analiza cada lunar de forma microscópica, permitiendo detectar cambios antes de que una lesión se vuelva maligna".

IMR cuenta con un laboratorio en el que se elaboran productos como protector solar, sérum o gel limpiador. / Fernando Bustamante

En el ámbito quirúrgico, la clínica se especializa en la cirugía de Mohs, "una técnica de alta precisión para extirpar tumores cutáneos en áreas delicadas como el rostro, asegurando la conservación máxima de tejido sano al analizar los bordes en el mismo momento de la intervención", según explica la Dra. Gorriz. Además, también aplican la técnica Lela, un procedimiento innovador, generalmente de forma complementaria a la cirugía de Mohs, que detecta si alguna célula está dañada para , posteriormente, tratar el tejido alrededor del tumor y mejorar la recuperación del paciente.

La revolución de la medicina regenerativa y capilar

Durante el encuentro, Gorriz ha presentado las últimas novedades en tratamientos estéticos que se aplican en las diferentes clínicas del IMR, donde la medicina estética "ha evolucionado hacia la regeneración del tejido más que al simple relleno". En este sentido, destacan dos tratamientos "estrella": los polinucleótidos y los exosomas autólogos. Los polinucleótidos, que se obtienen de forma natural a través de gónadas de trucha asalmonada, ayudan a redensificar pieles finas, como la del contorno de ojos, estimulando el colágeno de forma progresiva.

Por otro lado, los exosomas autólogos son considerados como el "Ferrari" de la regeneración y se obtienen de la propia sangre del paciente "por lo que su origen es 100% biológico, seguro y personalizado". Actúan como “mensajeros” que reactivan la función celular en zonas dañadas o envejecidas, favoreciendo la producción de colágeno, elastina y otros componentes esenciales de la piel y los tejidos.

Seguimiento de lunares en IMR. / Fernando Bustamante

En el área capilar, IMR se diferencia por ofrecer trasplantes sin rasurado, (es decir, sin que te rapen el pelo), una opción "altamente demandada, especialmente por mujeres, ya que permite una incorporación inmediata a la vida cotidiana sin que se note la intervención". Este servicio se complementa con terapias de regeneración como los exosomas y el plasma rico en plaquetas.

Tecnología de vanguardia

Además, la clínica cuenta con tecnologías de vanguardia como potenza, que consiste en la radiofrecuencia con microagujas que actúa en la dermis para combatir la flacidez y arrugas finas; ultherapy, el único dispositivo aprobado por la FDA como lifting no quirúrgico mediante ultrasonidos focalizados; o láser de picosegundos, usado para tratar manchas (melasma) sin calentar la piel, evitando complicaciones. También realizan otros tratamientos para la piel como el carbon peel, el hydrafacial o láser génesis.

Compromiso Social: Fundación "Borra tus cicatrices"

Más allá de la actividad clínica, IMR mantiene un fuerte compromiso social a través de la fundación "Borra tus cicatrices, impulsada por el Dr. Ricard. Este proyecto ofrece tratamientos gratuitos a pacientes que no tienes suficientes recursos para tratar sus cicatrices y que estas representan, en algunos casos, un estigma emocional, al estar derivadas de cirugías de cáncer o quemaduras. Gorriz afirma que tratan a muchos pacientes con cicatrices derivadas de quemaduras.

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Asistentes a la jornada con medios de comunicación del Instituto Médico Ricart. / Fernando Bustamante

Asimismo, el centro se mantiene a la vanguardia científica organizando "el único congreso de cicatrices en España" y participando en ensayos clínicos internacionales.