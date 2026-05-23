Reconstrucción
Anatomía de la caída de Isak Andic: 5 factores clave explicados con gráficos y vídeos
EL PERIÓDICO reconstruye un resbalón que fue accidental según el acusado, hijo del fundador de Mango, y provocado según los Mossos
El caso Andic: un juzgado pequeño, policías bajo presión y un gigante de la moda dispuesto a defenderse
Guillem Sánchez / Zowy Voeten / Alex R. Fischer
Isak Andic y su hijo Jonathan se citaron el 14 de diciembre de 2024 para hacer juntos una excursión por Montserrat. Fue una propuesta de Jonathan que Isak aceptó porque iba a servir para reconciliarse. Padre e hijo estaban enfrentados después de que Isak, en 2015, destituyera a Jonathan como máximo responsable de la empresa un año después de haberlo nombrado. Para hacer esa excursión, Jonathan eligió el camino de las Coves de Salnitre, un paseo que surca de forma horizontal una de las paredes del macizo de Montserrat. Es una ruta que hacen miles de personas y que no entraña ningún riesgo.
El Camí de les Feixades es un sendero que zigzaguea por la ladera sur del macizo y que inicia su ascenso justo al lado de las Cuevas del Salnitre, en Collbató. El camino, empedrado en varios tramos, flanquea las paredes verticales de la montaña para conectar con la zona alta del monasterio.
Solo hay un punto del recorrido en el que las personas que caminan quedan expuestas a una caída de más de cien metros.
Se trata de un paso estrecho sin valla al que se accede tras caminar unos cien metros de distancia desde el aparcamiento de las cuevas. En ese punto exacto es donde cayó –o fue empujado por Jonathan– el dueño de Mango.
A un lado del paso queda la pared del macizo; al otro, una pequeña pendiente de cuatro metros de ancho y un poco resbaladiza que conduce a una apertura entre la maleza desde la que se accede al precipicio. Llegar hasta allí después de resbalar es posible, pero también difícil.
La Unitat d'Intervenció en Muntanya (UIM) de los Mossos de Esquadra analizó una de las huellas que aparece en una de las fotografías que se tomaron del lugar de los hechos el día del siniestro. Es una pisada que está sobre ese paso y que, tal vez, pudo dejar el zapato de Isak al trastabillarse y caer por la pendiente hasta el barranco. O durante un forcejeo con Jonathan.
La conclusión de la UIM es que esa pisada no se corresponde con un simple resbalón porque para lograr esa huella tan marcada hizo falta que los agentes pisaran repetidamente –hasta cuatro veces– hacia delante y hacia detrás. La importancia que pueda tener ese análisis en el juicio es incierto, para empezar no resultará fácil acreditar quién la hizo: Isak, Jonathan u otro excursionista antes que ellos.
El informe forense que se redactó después de examinar el cadáver de Isak Andic concluye que las lesiones parecen señalar que su caída ocurrió como si “se hubiera lanzado por un tobogán, con los pies por delante”. Y prosigue: “Todas las lesiones del resbalón son en el lado derecho y en forma ascendente”.
Además, señala la jueza de Martorell en su auto de prisión preventiva contra Jonathan, el cuerpo del dueño de Mango “no presenta lesiones en las palmas de las manos” y “se descarta el resbalón con una piedra o caída hacia delante”.
Jonathan declaró que, cuando ocurrió el siniestro, él andaba unos metros por delante de Isak. Explicó que su padre se había quedado rezagado para sacar fotografías en ese punto del recorrido. Pero los policías, cuando levantaron el cadáver de Andic, encontraron su teléfono en el bolsillo del pantalón. Por eso los investigadores creen que Isak no estaba haciendo fotos. Además, al analizar el contenido de ese teléfono, comprobaron que Isak no había tomado ninguna imagen del lugar por el que terminaría cayendo.
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