Audios entre Villarejo y el dos de Interior: El Barbas, Correa, el cocinero o los Pujol

Madrid, 25 may (EFE).- El tribunal que enjuicia Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas ha escuchado una conversación grabada entre el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario José Manuel Villarejo con alusiones al supuesto dinero que recibía El Barbas, como llamaba a Mariano Rajoy, al "cocinero" o a los Pujol.

La Sala ha escuchado una conversación mantenida entre Martínez y Villarejo en agosto de 2014 en la que el comisario sostiene que Francisco Correa, cabecilla de Gürtel, quería pactar con la Fiscalía porque tenía mucha información de El Barbas -según los investigadores, Mariano Rajoy- ya que Bárcenas le había contado que "le soltaba diez mil euritos todos los meses".

El comisario apunta además que el "cocinero", como llamaban al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente, le ha hablado de que había una "anotación", de cantidades fijas de los recibos, no sabe firmados si por Rajoy o Bárcenas, y apunta a que "es una de las cosas que sí es interesante tener", junto con un ordenador.

También dice que preguntará al Gordo -el comisario Enrique García Castaño- sobre la "entrada", un elemento determinante porque este agente, después exonerado por motivos de salud, confesó en fase de instrucción que había entrado en el taller de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias.

En esta conversación el secretario de Estado pregunta quién paga al cocinero -el conductor de Bárcenas- y Villarejo dice que lo hace él y, en otro momento, propone meterle en la Policía para tenerle "trincado" y no dejar suelta esa "parte débil".

En esta conversación ambos interlocutores llegaron a hablar sobre el negocio de saunas que según Villarejo tenía el suegro de Pedro Sánchez, quien en julio de 2014 se había convertido en líder del PSOE tras ganar sus primeras primarias.

La grabación, de más de hora y media, se ha escuchado prácticamente íntegra por petición de la defensa de Villarejo, que quería que se escuchasen las alusiones a los Pujol, Cataluña o Andorra, aunque ha impugnado la prueba porque fue aportada a la Justicia por un empresario, Javier Pérez Dolset, con varias causas pendientes abiertas y que según testificó había desencriptado un archivo que previamente le había entregado un hombre disfrazado.

Alusiones a los Pujol

La conversación se inicia con alusiones a Cataluña, al mencionar Villarejo Método 3, los "nervios" de Vicky y que "Alicia" le había prometido a ésta 50.000 euros, en un momento en el que había saltado ya la polémica por la grabación de una conversación en 2010 entre Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol hijo, y Alicia Sánchez-Camacho, entonces presidenta del PP Catalán.

En un punto, Villarejo habla de Andorra y de que los Pujol "tienen mucha pasta en varios museos" de allí, que es una forma de tenerla "escondida". Entonces Jordi Pujol hijo estaba ya siendo investigado por la Justicia.

Informaciones de doble vía y alusiones a Cospedal

En este intercambio, Villarejo dice que no le ha contado algo a María Dolores (Cospedal) y se queja también de la "doble vía" por la que le llega información a El Barbas, Rajoy, porque defiende que el secretario de Estado debía ser el único canal de comunicación.

La conversación va saltando de un tema a otro. Villarejo cuenta por ejemplo que "El Polla", como llamaba a Ignacio López del Hierro, entonces marido de María Dolores de Cospedal, le había prometido que María Dolores le iba a "pagar".

También cuenta Villarejo averiguaciones sobre "Liaño" y Suiza, en un momento en el que Javier Gómez de Liaño era el abogado del extesorero del PP o que un abogado, el ya fallecido Ignacio Peláez, le había pedido a Correa "14 o 15 kilos para el Oli y para él".

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A lo largo de la conversación Villarejo cuenta sus tensiones con el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, también acusado en esta causa y de quien dice que es "peligroso" y en un punto Martínez pregunta quién más está "en la sombra" y el comisario le dice que "el Oli lo sabe todo". En esta causa está también acusado el comisario José Luis Olivera.