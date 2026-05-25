Frank Cuesta se casa por sorpresa con Paloma Ramón, una fan valenciana, en una ceremonia budista en Tailandia

Dejando atrás los malos momentos y las polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos, Frank Cuesta se ha casado por sorpresa en Tailandia con su pareja, Paloma de Ramón, después de una discreta relación que hizo pública en 2025. Una ceremonia budista que se ha celebrado en el país en el que reside desde hace años, en la que ha estado arropado por sus hijos Zape, Zorro, Pepsi y Zen -fruto de su relación con Yuyee Alissa, con la que sigue inmerso en una guerra judicial- y de la que su ya mujer ha compartido los momentos más destacados a través de sus redes sociales.

"Boda tradicional tailandesa, vestimenta, recogido, make up y ceremonia correspondiente. Donde nos conocimos y donde hemos pasado por todo rodeados de nuestra familia. Los animales. El día más maravilloso, especial y perfecto de nuestras vidas. Estamos con quien queremos estar y donde queremos estar", ha publicado muy emocionada la valenciana en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de imágenes de su 'sí quiero', en el que ella lució un elegante diseño nupcial tradicional tailandés de encaje con semitrasparencias, y el protagonista de 'Frank de la Jungla' un look de lo más original compuesto por bermudas bombachas y chaleco en rosa palo, pajarita a juego, calcetines atos blancos y su inseparable gorra del revés.

Frank y su pareja se conocieron en 2021, cuando Paloma (36), se puso en contacto con él vía mail para confesarle su admiración por su trabajo. A partir de ahí, empezaron a colaborar juntos en la distancia hasta que en 2024 la joven decidió dejar su vida en España para apostar por su amor, instalándose en Tailandia junto al aventurero.

Una relación que se ha consolidado a pasos agigantados y a la que la pareja ha puesto el broche de oro dos años después dándose el 'sí quiero' en una ceremonia íntima y sorpresa por el rito budista en el país asiático delante tan solo de los hijos del comunicador y de sus amigos más cercanos.

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Paloma se ha convertido en el gran apoyo de Frank en sus peores momentos, y no dudó en estar a su lado tanto ante las duras acusaciones de su exmujer Yuyee, como cuando víctima de una 'extorsión' por parte de un excolaborador tras su detención a principios de 2025 por tener a varios animales de su santuario en Tailandia en situación irregular, publicó un polémico vídeo en redes sociales reconociendo que nunca había tenido cáncer, que no era veterinario, y que fruto de su "grave problema de ego y mitomanía" había construido un personaje que no era, admitiendo que los animales que habrían muerto en su santuario lo habrían hecho por su propia "negligencia".