La droga 'flakka' irrumpe en España con efectos devastadores y redes de narcos sofisticadas

Este mes de mayo, cuando los guardias civiles de la Unidad de Investigación de Sagunto (Valencia) revisaban las fichas de los detenidos en su último golpe antinarco, les costaba reconocer a algunos; tal era el deterioro de sus facciones solo dos años después de posar para las fotos policiales. A la vista estaba uno de los efectos del consumo continuado de Alfa, también conocida como flakka.

Una reciente operación de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana contra el tráfico de esa droga sintética ha deparado 32 detenciones, la incautación de cuatro kilos de cristales con apariencia de sales de baño (la mayor aprehensión hasta ahora)… y una alerta interna lanzada en los canales del instituto armado sobre la irrupción de esta sustancia en España.

Su consumo continuo provoca un grave deterioro físico y mental en los adictos

Hay más en el mercado de lo que se suponía desde que, en 2011, los expertos de la plataforma Energy Control, la detectaron por primera vez. La alerta interna de la Guardia Civil muestra cómo detectarla y habla de su camuflaje en envíos de paquetería. La Alfa-PVP, que es su nombre técnico, una catinona que se ha hecho repentinamente visible con la interceptación de 54 envíos y cantidad suficiente para distribuir mas de 300.000 dosis de 15 miligramos.

A la izquierda, una de las videoconsolas utilizadas para esconder flakka en el envío. A la derecha, una de las páginas web de productos navideños que ha encontrado la Guardia civil como punto de venta clandestino de la droga. / IGAT

Sobre los efectos de la flakka había advertido también el Plan Nacional sobre Drogas en 2017, en otro de sus repuntes en España, y habla hoy la actitud de los detenidos, todos ellos consumidores. “Algunos te están mirando, pero no te ven. Están como mirando al infinito…”, relata uno de los agentes que han hecho esta incautación récord. La DEA norteamericana tiene descritas la paranoia, las autolesiones y la hipertermia entre sus efectos, además de que advierte de que el umbral de la dosis mortal es muy bajo. La denuncia de los padres de un joven consumidor permitió tirar del hilo: la flakka le estaba causando graves problemas mentales.

Multiplicador nervioso

Hay un tipo de red narco europea, más sofisticada y ligera que los carteles clásicos americanos que hacen grandes fletes marítimos de cocaína. Su mercancía es más pequeña, pero muy lucrativa. Cada envío, sin embargo, es sustancial pese a su pequeño tamaño. Los cuatro kilos de flakka que han aflorado en la investigación de la Guardia Civil equivalen en potencia y valor a 35 kilos de coca.

La policía alerta de la dificultad de detectarla en la ingente cantidad de paquetes de venta online

Se trata de una droga de lujo. El camello la adquiere a una media de 13 euros el gramo, según expertos consultados, pero puede vender a sus acólitos ese mismo gramo a entre 100 y 150 euros.

La flakka circula en España en circuitos muy cerrados, ligados a fiestas privadas con juegos sexuales u orgías, principalmente gais, y a ciertas modalidades de prostitución. La droga extrema la sensibilidad de las terminaciones nerviosas, multiplicando las sensaciones. Por eso la escogen.

Venta clandestina

En los casos policialmente conocidos hasta ahora, todos los que venden a su vez son consumidores. Y versados en trucos para ocultar su identidad de compradores: usan teléfonos alternativos, pagan con criptomoneda, envían a encargados, o mulas, a recoger el paquete para que sea otro al que graben las videocámaras…

Un guardia civil mide una báscula de precisión incautada a los camellos de flakka en Valencia. / IGAT

Es un tráfico privado, discretísimo. Cualquiera que esté recogiendo un paquete en un buzón de una gasolinera, o en el punto de entregas del garaje de un centro comercial, puede estar recibiendo un envío de droga sintética. La trama que ha aflorado la Guardia Civil enviaba la sustancia metida en embalajes de videoconsolas, adornos de Navidad, material eléctrico…

No tenía sentido que, para adquirir una guirnalda luminosa de abeto navideño, los clientes recurrieran a una web polaca. Casi todo el mes, es una web normal, pero durante cuatro o cinco días, se abre una ventana especial para enterados. Les llega un SMS. Pueden entrar a comprar. No ven al vendedor, ni el vendedor sabe de ellos: se encarga, se paga con cripto, se recibe el paquete; punto final.

Escondite perfecto

La Guardia Civil ha pedido a través de Interpol la clausura de esta y otras webs. Y la policía polaca busca el laboratorio que les surte de Alfa. Laboriosa pesquisa: esa cocina puede cambiar de casa, de ciudad, de país, en una simple furgoneta. El golpe policial a la flakka que entra en España por Valencia sortea uno de los problemas graves de la nueva lucha contra el narcotráfico. No es la agresividad creciente de los narcos, ni las narcolanchas, sino el escondite en la mensajería de millones de paquetes de venta online de una marea no cuantificable de envíos de droga.

En 2024, esa extensa capilaridad supuso en España 1.216 millones de envíos, la mayoría de compras y ventas por internet, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Es fácil colar droga en polvo o sales -más que la que se acuña en pastillas- o sustancias líquidas entre la enorme circulación de paquetes de mercancía legal; siempre hay algún rincón en el embalaje donde esconder la flakka y otros estupefacientes.

La policía polaca busca el laboratorio que surte de Alfa a los camellos. Laboriosa pesquisa: esa cocina puede cambiar de casa, de ciudad, de país, en una simple furgoneta

“Y solo unos pocos se controlan con escáner”, lamenta un veterano de la lucha antinarco de la Policía en la Costa del Sol. Recuerda esta fuente la alarma que supuso la campaña de envío de balas en sobres en 2021. Los sindicatos de la paquetería y Correos admitieron que, con tráfico tan masivo, solo un 4% de los envíos pasan por un escáner.

La máquina “puede detectar droga en polvo, como el MDMA o la cocaína, porque diferencia densidades, que se ven en pantalla con colores”, explica esta fuente. El problema es la aleatoriedad: el remitente juega a la lotería al enviar. Si le pillan la carga entre millones de paquetes, es poco lo que pierde y mucha la dificultad de dar con él.

Pequeños envíos, muchas dosis

La mayoría de paquetes comerciales que reparten Correos y plataformas de mensajería pesan menos de dos kilos. Y el trapicheo online de droga mueve cargas poco relevantes, apenas gramos, para no rebasar el límite penal en caso de interceptación. En España la tenencia o un envío de más de 0,3 gramos de metanfetaminas o de catinonas como la flakka es, para el Instituto Nacional de Toxicología, un indicador de narcotráfico.

Envíos mayores de estas drogas nuevas, de 30 gramos, son para la Guardia Civil de “notoria importancia”: equivalen a 750 gramos de cocaína, a efectos penales.

La “notoria importancia” introduce una agravante a la hora de juzgar al narco. Según la aplicación que hace el Tribunal Supremo, es de “notoria importancia” toda cantidad de droga en un solo lote susceptible de ser dividido en al menos 500 dosis personales. Treinta gramos de flakka dan para repartir... a 2.000 adictos.