Incendio
Un incendio forestal en Sevilla daña la planta termosolar de Sanlúcar la Mayor, una de las más grandes de Andalucía
El fuego se declaró este domingo y se han desplazado hasta el lugar medios de cinco parques de la provincia y dispositivos aéreos, dado que ha sido de "grandes dimensiones" y se ha "activado en varios frentes"
Javier Alonso
Un incendio declarado en la tarde de este domingo en el municipio sevillano de Sanlúcar La Mayor ha obligado a activar cinco parques de bomberos de la provincia así como medios aéreos del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales (Infoca). El fuego no ha dejado heridos aunque sí ha provocado daños en la planta termosolar, la más grande de Andalucía y un referente a nivel nacional e internacional.
El fuego ha sido de grandes dimensiones y se ha activado en varios frentes por lo que las labores de extinción han sido complejas. De momento, se ha conseguido controlar aunque aún sigue activo y se desconocen los daños que haya podido causar.
Sí está confirmado, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, que ha afectado a la planta solar y que hay varias instalaciones afectadas tanto en las placas como en la instalación eléctrica ubicada en la parte inferior. Según los primeros indicios había vegetación bajo las plantas solares y esto favoreció la expansión del incendio.
Cinco parques de bomberos provinciales
El dispositivo se ha activado tras un aviso por un incendio de rastrojos en el entorno de la carretera A-477 de Sanlúcar la Mayor. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado bomberos de los parques del Consorcio Provincial ubicados en Sanlúcar, Santiponce, Mairena, La Rinconada, Pilas, Gerena que dependen de la Diputación de Sevilla. El Infoca se ha sumado con dos helicópteros, uno pesado súpero puma y otro ligero.
Asimismo, también se encuentran trabajando un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la comunidad autónoma, según ha informado el Servicio de Emergencias del 112.
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