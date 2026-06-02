El Papa hablará en catalán en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família de Barcelona

El papa León XIV incluirá finalmente el catalán en la benedicción de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, según han confirmado a EL PERIÓDICO fuentes eclesiales, que adelantan a este diario que el arzobispado de Barcelona, en manos del cardenal Juan José Omella, iniciará las gestiones con el Vaticano para que así sea, de manera que el Pontífice, sensible a la diversidad lingüística, hablará tanto en castellano como en catalán en los dos momentos estrella de su presencia en la Sagrada Família el miércoles 10 de junio; durante la misa en el interior del templo y durante la benedicción de la Torre, que tendrá lugar a continuación en el exterior.

Este giro pone fin a la polémica que se había generado al saberse que León XIV solo iba a hablar en catalán en la misa pero no en la bendición de la Torre. "Perplejos" se habían quedado los obispos catalanes, encabezados por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, al enterarse de la limitada presencia de la lengua catalana en la ceremonia que conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, cuya lengua habitual era precisamente el catalán.

Los obispos catalanes habían expresado su "perplejidad" al saber el Papa no hablaría en catalán en la bendición de la Torre y el Govern también había contactado con el Arzobispado de Barcelona

A lo largo de esta jornada, los obispos, desde Planellas hasta el de Girona, Octavi Vilà, han hecho sentir su voz para reivindicar que el catalán debe tener una mayor presencia. "Es necesario. Era la lengua de Gaudí", apuntaban desde el arzobispado de Tarragona, que recordaban que quien podía solucionar la polémica que se ha generado en las últimas horas con esta cuestión es el cardenal Omella, no la Conferencia Episcopal ni el Vaticano. Omella fue quien invitó al Papa a Barcelona y su arzobispado es el responsable de la organización de la visita. "Se aclarará y se arreglará. El Papa hablará en catalán en la bendición de la Torre", aseguran las fuentes consultadas.

El obispo Vilà espera, además, que en las intervenciones de otros cargos de la Iglesia, como el obispo de Sant Feliu, el abad de Montserrat o el mismo arzobispo de Barcelona haya "una presencia notable" del catalán.

También el Govern había pedido a la Iglesia que incluyera el catalán en esa parte del acto papal. El Govern de Salvador Illa había hecho gestiones para que el catalán tuviera más peso en las intervenciones del papa León XIV en Catalunya, y, en concreto, durante la bendición de la torre de Jesús, el acto de relevancia internacional que ha motivado el viaje del Pontífice a España, después de que el predominio del castellano en los actos que oficiará el Papa haya levantado polvareda entre los partidos políticos catalanes.

Noticias relacionadas

En concreto, la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica, dirigida por Ramon Espadaler, ha estado en conversaciones con el Arzobispado de Barcelona. La propia portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, ha defendido que el president de la Generalitat ya trasladó al Papa, en su visita al Vaticano en octubre la importancia que tendría su visita a Catalunya y que el hecho de que la haya atendido ya es "en sí mismo" una respuesta a la "atención y estima" que consideran que el Pontífice ha mostrado, además de asegurar que hay "sensibilidad" y "receptividad" hacia la lengua propia.