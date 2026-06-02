Las víctimas de la pederastia se concentrarán ante la Nunciatura si el Papa no les recibe durante su visita

Las asociaciones de víctimas de la pederastia se concentrarán el próximo lunes, 8 de junio, ante la Nunciatura Apostólica de Madrid, si el Papa no acepta reunirse con ellas durante su visita a España, que se extenderá desde el 6 al 12 de junio. La cargada agenda oficial de León XIV a su paso por Madrid, Barcelona y Canarias no contempla ninguna reunión con las víctimas y, según la Conferencia Episcopal, si el Papa decide reunirse con los afectados, algo que ha hecho en otros países, lo hará de forma "privada" y se informará del encuentro una vez se haya realizado.

"La Conferencia Episcopal ha realizado un gran esfuerzo para que el Papa pueda realizar multitud de encuentros. El Papa siempre está con los que sufre, así lo va a hacer durante todo el viaje", han manifestado este mismo martes los organizadores de la visita.

Pero a las víctimas de la pederastia clerical no les agrada que el Pontífice no les haya hecho un hueco en su agenda oficial y, a estas alturas, no saber nada sobre el posible encuentro. "Si León XIV no recibe a las víctimas, ni siquiera fuera de su agenda, ni siquiera veinte minutos en su poblada lista de actos, algunos irrelevantes, cometerá un error mayúsculo que las víctimas nunca olvidaremos y por supuesto perdonaremos. Sería una ofensa imperdonable a los más vulnerables", explica Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR Infancia Robada.

Cuatrecasas indica que esperarán hasta este miércoles y si el jueves los organizadores de la visita aún no se han puesto en contacto con ellos para concertar una audiencia, convocarán a los medios de comunicación ante la Nunciatura Apostólica para expresar su malestar. "No pueden pretender convocarnos un día o dos días antes, sería una tomadura de pelo, creo que tienen tiempo suficiente de hacerlo hasta el miércoles", indica Cuatrecasas.

Polémica visita a Montserrat

Precisamente, este martes se han concentrado ya ante la Nunciatura Apostólica miembros de 'Reparación Integral Ya' para pedir al Pontífice que suspenda, durante su estancia en Catalunya, su visita a Montserrat "ante la negativa de la Abadía a reparar a las víctimas". El primer denunciante del 'caso Montserrat', Miguel Hurtado, pidió en abril por carta a León XIV que no visite el monasterio por ser "la zona cero de la pederastia clerical" y este martes, ante los medios de comunicación, ha hecho públicos sus argumentos.

Hurtado sostiene que la Abadía de Montserrat, tras reconocer que el monje Andreu Soler fue un "depredador sexual" que violó, al menos, a 12 menores y que ha habido dos agresores más y un total de 15 víctimas, "es la primera institución católica que se declara insumisa moral", dado que a su juicio se niega a implementar el acuerdo entre la Iglesia y el Estado rubricado en abril. El pacto contempla que la reparación sea integral y que si alguna institución se niega a pagar las indemnizaciones económicas que fije el Defensor del Pueblo, la Conferencia Episcopal responderá solidariamente.

Protesta de Miguel Hurtado y otras víctimas con motivo de la visita del Papa León XIV a Monserrat. / José Luis Roca

El problema es que la jerarquía de la Iglesia no puede llevar a cabo también la reparación simbólica y Hurtado reclama, como parte de esta reparación, que la Abadía erija un monumento en memoria de las víctimas de la pederastia clerical. Montserrat se niega, por lo que Hurtado considera que el acuerdo va a propiciar "una discriminación con víctimas con derecho a reparación económica y actos simbólicos y víctimas, como las de la Abadía, sin reparación simbólica".

La ley de imprescriptibilidad

"Montserrat es el laboratorio del sector más reaccionario de la Iglesia al promover la impunidad y la insumisión moral, dinamitando el acuerdo de reparación. Lo quiera o no, con su visita, el Papa estará blanqueando estos delitos y su encubrimiento y generando un efecto llamada, incitando a más diócesis y órdenes religiosas a declararse insumisas morales", ha denunciado.

Hurtado ha pedido también que el Pontífice reciba a las víctimas "para exponerle de primera mano la nefasta gestión que la jerarquía catalana y española sigue haciendo de los casos" de pederastia y que se posicione, en su comparecencia ante el Congreso, a favor de la ley que defiende la imprescriptibilidad penal y civil en los casos de abuso sexual infantil, que emanó del Parlament y está bloqueada en la Cámara.

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"No es coherente que el Papa hable de la IA, el cambio climático, la inmigración o la paz mundial, pero guarde silencio ante la impunidad de la que gozan los depredadores sexuales porque sus delitos están prescritos", sostiene Hurtado.