Los farmacéuticos recomiendan llevar a los festivales un kit con protección solar, hidratación y cuidado auditivo

El Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) recomiendan a los asistentes a los festivales de música llevar un kit básico, en una mochila o riñonera, con protección solar, hidratación y cuidado auditivo.

Al respecto, señala que en los meses de verano las oficinas reciben numerosas consultas relacionadas con el cuidado de la piel. En este sentido, el MICOF aconseja acudir a la farmacia para elegir el fotoprotector más adecuado según el tipo de piel y recuerda la necesidad de reaplicar la crema cada dos horas especialmente durante los conciertos diurnos y en zonas olvidadas del cuerpo como orejas, párpados y pies. También se recomienda utilizar gafas de sol homologadas, gorra o sombrero y abanico.

La presencia de mosquitos también es habitual en esta época del año, especialmente en zonas abiertas o descampados, por lo que conviene llevar repelente. Los farmacéuticos valencianos recuerdan que este producto debe aplicarse siempre después del fotoprotector solar para garantizar su eficacia. Además, para proteger los labios de fenómenos atmosféricos como el sol y el viento es imprescindible usar protector labial.

Asimismo, dado que los asistentes suelen permanecer muchas horas de pie, se aconseja llevar calzado cómodo y transpirable; gel antirrozaduras y varios apósitos para prevenir o tratar rozaduras e incluso calcetines de repuesto, especialmente si se participa en actividades acuáticas o se generan condiciones de humedad que puedan favorecer la aparición de molestias en el pie.

Otro aspecto para tener en cuenta es la exposición prolongada al ruido. En muchos festivales, los niveles sonoros pueden superar los límites considerados seguros para la salud auditiva. Ante esta situación, se recomienda el uso de tapones específicos para conciertos, que ayudan a reducir el riesgo de pérdida auditiva permanente y minimizan la fatiga auditiva tras el evento sin impedir disfrutar de la música.

Asimismo, insisten en la importancia de mantener una correcta hidratación y al respecto apuntan que resulta más eficaz beber pequeños sorbos de agua cada 15 o 20 minutos que ingerir grandes cantidades de una sola vez cada varias horas.

Además, recomiendan hidratarse adecuadamente antes de acudir al festival y consumir alimentos ricos en agua como sandía, melón, pepino, lechuga o gazpacho, entre otras. También aconsejan incluir snacks saludables en la mochila para reponer energía durante la jornada, como frutos secos, hummus o frutas frescas con alto contenido de agua.

Antes de salir al evento, es fundamental consultar la normativa de cada organización para comprobar si se permite acceder con comida, botellas reutilizables o cantimploras y si existen puntos habilitados para rellenarlas dentro del recinto.

En caso de consumir alcohol, los farmacéuticos recuerdan la importancia de hacerlo con moderación. Su ingesta favorece la deshidratación, disminuye la percepción de los síntomas asociados al calor y puede incrementar el riesgo de sufrir un golpe de calor. Del mismo modo, las bebidas energéticas o con elevadas dosis de cafeína pueden aumentar la probabilidad de malestar cuando se combinan con altas temperaturas.

Cómo actuar ante un desmayo

Ante un desmayo producido por un golpe de calor, los farmacéuticos valencianos recomiendan comprobar en primer lugar si la persona afectada respira. De ser así, debe permanecer tumbada en una zona fresca o con sombra para evitar nuevos episodios. También conviene aflojar la ropa y ayudar a reducir la temperatura corporal mediante agua o paños húmedos.

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Si la persona presenta dificultades para respirar o no recupera la consciencia, se debe solicitar asistencia médica urgente de inmediato e iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si se dispone de formación para ello. Por último, el MICOF recuerda que deben extremarse las precauciones en los principales grupos de riesgo, especialmente embarazadas, personas con enfermedades cardiovasculares, pacientes con diabetes y a aquellas personas que toman diuréticos u otros medicamentos que pueden alterar el equilibrio de líquidos del organismo.