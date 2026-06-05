El Gobierno afirma que el reparto de fondos para climatizar las aulas dependerá de las comunidades y de criterios como el número de alumnos

La repentina llegada del calor ha expuesto a muchas escuelas españolas a temperaturas de hasta 35 grado y, un año más, ha desatado una oleada de protestas en la comunidad educativa contra el bochorno en las aulas. Ante la escalada de protestas, el Gobierno ha anunciado el despliegue de una nueva línea de ayudas dotada con 200 millones de euros para mejorar la climatización de las aulas (y 168 millones para mejoras de eficiencia energética en centros de salud y hospitales). Según ha aclarado este viernes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el reparto de estos fondos dependerá enteramente de las comunidades autónomas ya que son estas las que, en última instancia, tienen competencias sobre las infraestructuras educativas. Por el momento, para priorizar el reparto se baraja seguir criterios técnicos como el número de alumnos por centro (y en el caso de los hospitales, el número de camas habilitadas).

Según ha explicado Aagesen, el objetivo de esta nueva línea de ayudas es "mejorar el aislamiento, la refrigeración y el confort térmico" en "espacios tan fundamentales" como las escuelas y los hospitales ya que, según denuncian las entidades del sector, son espacios que debido al cambio climático se exponen a temperaturas cada vez más extremas y durante más tiempo. Este año, sin ir más lejos, la primera explosión del calor se ha dado a mediados de mayo y todo apunta a que la situación se alargará hasta como mínimo pasado el mes de agosto ya que, tal y como apuntan los pronósticos, España se adentra en otro verano con temperaturas más altas de lo normal. "El objetivo es proteger los espacios donde estudian nuestros hijos y nuestras hijas, pero también donde acuden sanitarios y pacientes. Se trata de entornos fundamentales en los que debemos reforzar la apuesta por la eficiencia energética", ha añadido la ministra durante una comparecencia celebrada este viernes en Cabanillas de la Sierra.

Tiempos de adaptación climática

Aagesen también se ha pronunciado sobre las declaraciones del consejero de Cultura de Ayuso, Mariano de Paco, durante Asamblea de Madrid, cuando dijo que el calor en las aulas "es fuente de inspiración". Interpelada sobre el tema durante el turno de preguntas de la prensa, la vicepresidenta ha tachado estas declaraciones como "desafortunadas" e "irresponsables". Después, hablando de la irrupción de discursos negacionistas en la política, Aagesen ha lamentado que estamos viviendo una etapa de "claro retroceso" en la que, por ejemplo, vemos el desmantelamiento de programas ambientales de la mano de Vox. "Lo he dicho varias veces e insisto. Un gobierno con negacionistas es un peligro para toda la ciudadanía. Cuando se habla de prioridad nacional, la única debería ser luchar frente a la emergencia climática", ha declarado.

La crisis del calor en las escuelas ha reavivado un debate que, según señalan los expertos, va mucho más de lo anecdótico y ya se ha convertido oficialmente en una urgencia a escala nacional. En un reciente comunicado, el Comité de Salud Medioambiental (CSM) de la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha definido este fenómeno como un problema de salud pública infantil que debe abordarse de forma urgente y estructural. En este sentido, la entidad ha reclamado desplegar cuanto antes medidas de adaptación climática en todos los centros educativos del país para conseguir convertir estos lugares en espacios "seguros, saludables y resilientes" ante los extremos de temperatura cada vez más frecuentes debido al cambio climático.