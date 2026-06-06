En Peal de Becerro
La autopsia descarta violencia en la muerte de dos octogenarios en Jaén
De momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos
EFE
La Guardia Civil investiga la muerte de dos personas, un hombre y una mujer octogenarios, cuyos cuerpos han aparecido en avanzado estado de descomposición y sin signos de violencia, según ha concluido la autopsia, en el interior de su vivienda en Peal de Becerro (Jaén).
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, de momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de estos dos fallecimientos.
La autopsia practicada ha descartado cualquier signo de violencia en los cuerpos de las dos víctimas, según han indicado a EFE fuentes de la investigación.
El hallazgo de los dos cuerpos sin vida se produjo a última hora de la tarde de ayer viernes por efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, después de que fueran alertados por un familiar de las víctimas.
De momento, solo se sabe que era una pareja que vivía en Barcelona y que pasaba temporadas en Peal de Becerro (Jaén), de donde era originaria una de las víctimas.
La Guardia Civil continúa investigando la muerte de estas dos personas. De momento están abiertas todas las hipótesis para esclarecer las causas de los fallecimientos en extrañas circunstancias.
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