El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

El papa León XIV con los Reyes de España en su llegada a Madrid

¿Ya nos sigues?
Añádenos en Google

Visita del Papa a España

El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

15 Fotos

José Luis Roca | David López Frías

whatsapp

El papa León XIV llega a Madrid: encuentro con los Reyes y vigilia en la Plaza Lima

Felipe VI, el Papa León XIV y la reina Letizia en Madrid

José Luis Roca / PIM

115

Felipe VI, el Papa León XIV y la reina Letizia en Madrid

El Papa llega a Madrid y se reúne con los Reyes de España.

José Luis Roca / PIM

215

El Papa llega a Madrid y se reúne con los Reyes de España.

Pedro Sánchez y José Manuel Albares saludan al Papa

315

Pedro Sánchez y José Manuel Albares saludan al Papa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda al papa León XIV, a su llegada en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El Papa León XIV en Barajas

415

El Papa León XIV en Barajas

El Papa León XIV en su llegada a Madrid

515

El Papa León XIV en su llegada a Madrid

El pontífice en Madrid

José Luis Roca / PIM

615

El pontífice en Madrid

El Papa llega a Madrid

715

El Papa llega a Madrid

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

815

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

915

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

1015

Fieles esperan al Papa frente al Palacio Real de Madrid

El avión del Papa en su llegada a Madrid

1115

El avión del Papa en su llegada a Madrid

El avión del Papa en su llegada a Madrid

1215

El avión del Papa en su llegada a Madrid

Diferentes autoridades, como Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso, esperan la llegada del Papa

José Luis Roca / PIM

1315

Diferentes autoridades, como Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso, esperan la llegada del Papa

Pedro Sánchez, Felipe VI y la reina Letizia esperan la llegada del Papa en Madrid

José Luis Roca / PIM

1415

Pedro Sánchez, Felipe VI y la reina Letizia esperan la llegada del Papa en Madrid

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida esperan la llegada del Papa

José Luis Roca / PIM

1515

Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez -Almeida esperan la llegada del Papa

TEMAS