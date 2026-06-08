Tercer día de visita del Papa a Madrid: discurso en el Congreso, oración en la Almudena y encuentro en el Santiago Bernabéu

León XIV mantiene esta mañana un encuentro con el presidente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después se desplaza al Congreso de los Diputados, donde se convertirá en el primer Papa en hablar en la Cámara Baja. Por la tarde, reunión con los obispos españoles así como con víctimas de abusos, visita a la Catedral de la Almudena y encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu .

José Luis Roca / PIM 1 9

Unai Sordo y Paquita Sauquillo.

José Luis Roca / PIM 2 9

Antonio Maíllo.

José Luis Roca / PIM 3 9

Adrián Barbón, Carmen Calvo y Salvador Illa.