Tercer día de visita del Papa a Madrid: discurso en el Congreso, oración en la Almudena y encuentro en el Santiago Bernabéu

Ana Pastor y Federico Trillo. / José Luis Roca / PIM

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LEÓN XIV

Tercer día de visita del Papa a Madrid: discurso en el Congreso, oración en la Almudena y encuentro en el Santiago Bernabéu

El Sumo Pontífice vive este lunes una intensa jornada en la capital antes de viajar a Barcelona

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José Luis Roca

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León XIV mantiene esta mañana un encuentro con el presidente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después se desplaza al Congreso de los Diputados, donde se convertirá en el primer Papa en hablar en la Cámara Baja. Por la tarde, reunión con los obispos españoles así como con víctimas de abusos, visita a la Catedral de la Almudena y encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu .

Unai Sordo y Paquita Sauquillo.

José Luis Roca / PIM

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Unai Sordo y Paquita Sauquillo.

Antonio Maíllo.

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Antonio Maíllo.

Adrián Barbón, Carmen Calvo y Salvador Illa.

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Adrián Barbón, Carmen Calvo y Salvador Illa.

José María Aznar.

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José María Aznar.

Ana Pastor, José Bono y Jesús Posada.

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Ana Pastor, José Bono y Jesús Posada.

Esperanza Aguirre.

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Esperanza Aguirre.

José María Aznar y Salvador Illa.

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José María Aznar y Salvador Illa.

Mariano Rajoy.

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Mariano Rajoy.

Mercedes González, directora general de la Guardia Civil.

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Mercedes González, directora general de la Guardia Civil.

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