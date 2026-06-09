Cómo entraron los 40.000 asistentes al acto del Papa en Montjuïc: colas amables, gente sin entrada y un lama tibetano

Las 40.000 personas que han acudido este martes al Estadi Olímpic para ver al papa León XIV han subido la montaña de Montjuïc en autobuses lanzadera o a pie, aprovechando los tramos de escaleras mecánicas. Algunos lo han hecho bastante antes de que las puertas del recinto deportivo abrieran, a las 16.00. Pero ha sido a partir de esa hora cuando ya las colas eran considerables. Eso sí, ni un empujón. Orden y emoción. Y de vez en cuando, algún ‘runner’ que pasa entre la gente.

El calor era considerable, pero ha ofrecido descansos gracias a las nubes que por momentos han escondido el sol. Nada que desluciera la alegría visible de las cuatro monjas Siervas de María Ministras de los Enfermos: “Cuidamos a enfermos a domicilio gratuitamente”, ha explicado la mayor, Modesta Jiménez Revuelto, 70 años de monja y 84 de edad. Hija de Soria, dice que la visita de León XIV tendrá un efecto claro: “Nos fortalecerá en la fe”.

Las entradas

Dice que les costó bastante conseguir las entradas para Montjuïc. Las otras tres, Emanuela, de 30 años; Nicolette, de 31, ambas de Camerún, y Jennifer, de República Dominica, están en Barcelona haciendo la “tercera aprobación”: “Si Dios quiere haremos nuestros votos perpetuos y seremos siervas de María”. Mañana irán a la Sagrada Família, estarán entre el público, en la calle.

Maria Domènech es periodista, tiene 24 años y ha venido a Montjuïc con cinco de sus seis hermanos -el mayor estudia fuera de Barcelona- y sus padres: “Es un momento muy especial para la familia y los amigos que encontraremos por aquí”. Su hermana, Jana, de 20 años, estudia Enfermería: “A la que supimos que venía empezamos a buscar una entrada. El obispado de Terrassa nos las dio”. A los Domènech les acompaña mosén Fer, de 28 años, diácono desde el 1 de febrero, y de la parroquia de Terrassa a la que va la familia: “Es la segunda vez que le veo. Después de la ordenación fuimos a Roma con los del seminario y vi al Papa”.

Las voluntarias

Entre la multitud que avanza, dos voluntarias orientan a la gente. Son Teresa Pich y Leticia Beniameto. Ambas viven en el Colegio Mayor Universitario Bonaigua. Leticia es estudiante de Medicina en el Clínic, Teresa, ingeniera, es la directora del colegio. “Este Papa nos convoca a buscar juntos donde está la verdad, y creo que aquí cabemos todos”, dice Teresa.

En medio de tanta gente, un egipcio no entiende nada. Farmacéutico y residente en Kuwait, Karim Aly ha venido a Barcelona de visita. Es la tercera vez. Este martes decidió hacer una visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Y se ha encontrado un escenario inesperado: “¿Por qué tantas monjas y tantos sacerdotes?”. También ha pensado que era una concentración independentista. Finalmente, abandona la zona con una sonrisa.

Óscar Lopera, antes del acto cel Papa. / MANU MITRU / PIM / MANU MITRU / PIM

Óscar Lopera, 29 años, viene con un amigo que pide no ser entrevistado: ha hecho campana en el trabajo para subir a Montjuïc. En cuanto a Óscar, venía sin entrada: “Es una vez en la vida. Intenté conseguir entrada, no pude, y he conseguido ahora una hace 10 minutos, literal. Un amigo me ha llamado y me ha pasado la entrada por WhatsApp”.

Teresa, escocesa, habla en nombre de sus compañeras. Son todas misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Ella vive en Madrid, otras “en París, Barcelona, Tánger”. Vienen de un retiro en Sabadell, de ocho días, y una semana de formación. No tienen entrada para el Estadi Olímpic. Han venido con la intención de estar fuera durante todo el acto. "Esperamos verlo entrar", dice Teresa, que añade: "Buen trabajo, que Dios os bendiga".

No lo sabían

Una señora cruza preocupada entre la gente: “No veo a nadie de mi parroquia”. Pero más inquietas están Asun, Josefina y Mercedes, que creían que no necesitaban entrada para acceder al Estadi Olímpic. “Nos ha confundido la IA”, dice una riendo. “No empecemos”, contesta otra. Les acaban de contar que tenían que haberse registrado. Se plantean quedarse para ver cómo llega el Papa. Pero tampoco: no hay paseo del papamóvil fuera. “A ver si nos podemos colar”, se envalentona la tercera.

“Es mi tercer Papa”, dice Marisa Ramos, de 84 años, que acude con su hijo, Gregorio Pérez de 57. La madre necesita una silla de ruedas, que una persona de la organización le está buscando. “Fue muy difícil lograr entradas, gracias a la parroquia de la Medalla Miraculosa las conseguimos”. Marisa está francamente emocionada con la figura del Papa actual –“Me gusta mucho”, dice- si bien rechaza compararlo con los anteriores.

La peruana que conoció al Papa

Tania Villegas es peruana y lleva una gorra con el nombre de su país. Y no solo eso, es de Chiclayo, diócesis de la que fue obispo Robert Prevost antes de ser Papa: “Soy chiclayana, peruana, vivo en Barcelona desde hace 33 años y tuve el gran gusto de conocer al Papa cuando era obispo de Chiclayo. Estoy muy contenta porque veo mucha juventud. León XIV ha venido a renovar nuestra fe”.

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Thubten Wangchen, lama tibetano y director de la Casa del Tíbet en Barcelona / MANU MITRU / PIM

Y entre el público, de repente, un hombre sonriente que viste especialmente colorido. Es Thubten Wangchen, monje budista y director de la Fundación Casa del Tíbet en la capital catalana. Ha venido a ver a la competencia, y mañana estará dentro del acto de la Sagrada Família: “Solo hay un Papa. Y el Dalai Lama nos dice que tenemos que respetar, tolerar a todas las religiones, vivir y trabajar con ellas”.