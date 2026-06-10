La visita del Papa a España, en directo | León XIV dedica su segunda jornada en Cataluña a Montserrat, la Sagrada Familia y Brians

El Papa ya se encuentra en Barcelona, adonde ha llegado este mediodía tras despedirse de Madrid con un encuentro con los voluntarios en Ifema, y en donde permanecerá hasta el jueves. Tras visitar la catedral barcelonesa y mantener un encuentro con el president Illa, asistió a una multitudinaria vigilia en el estadio Lluís Companys.

Doscientas mil personas lanzaron a las calles de Madrid para despedir a León XIV este lunes por la tarde, en una intensa jornada. Tras oficiar este domingo una misa histórica y multitudinaria en la plaza de Cibeles y presidir un encuentro con la sociedad civil en el Movistar Arena, el Papa ofreció este lunes un discurso en su visita al Congreso. Además, por la tarde, se reunió con los obispos españoles, reservó tiempo para citarse con víctimas de abusos en la Iglesia, asistió a una oración en la Catedral de la Almudena y presidió un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

SARA FERNÁNDEZ GARCÍA | PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

León XIV estará en Barcelona del 9 al 11 y después viajará hasta Canarias, donde el programa continuará del 11 al 12.

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