¿Libertad de expresión o un ataque injurioso al honor? Juicio a una usuaria de Instagram por llamar "depredador sexual" a un hombre en un perfil de denuncias

Un juicio celebrado este martes en Vigo ha puesto sobre la mesa el delicado equilibrio cuando se confrontan la libertad de expresión y el derecho al honor en el contexto de denuncias de índole sexual en redes sociales. Quien se sentó en el banquillo fue una mujer acusada de delito de injurias graves con publicidad por la publicación que realizó, en noviembre de 2024, en un perfil de Instagram dedicado a recopilar y publicar de forma anónima relatos y testimonios sobre casos de supuestas agresiones sexuales sufridas por mujeres en Galicia. Frente a la petición de condena del abogado del denunciante (multa de 3.000 euros y orden de alejamiento/prohibición de comunicación), el que representa a la encausada pidió su libre absolución al sostener que la conducta no fue delictiva. "Y hay muchos casos más detrás que si se supieran no sería yo la acusada", dijo como remate la denunciada en su derecho a la última palabra.

Al tratarse de un delito privado en la vista oral celebrada en la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo no intervino la Fiscalía. El hombre es un profesional del sector de los tatuajes que denunció a la mujer, así como a tres más en procesos que se están tramitando en otras ciudades gallegas que realizaron publicaciones similares en la misma página, @denuncias.galicia: dos de estas últimas lo denunciaron en vía judicial, en 2014 y 2019, pero los procedimientos fueron sobreseídos.

Una cuenta con más de 3.000 seguidores

El denunciante explicó que la acusada en el caso de Vigo era una antigua amiga con la que había trabajado, pero con la que cuando ocurrió todo ya no tenía relación. Sobre la publicación que hizo la mujer, afirma que le "destrozó la vida".

"Me llamaba 'violador' en redes sociales, etiquetándome. Me quedé helado. Lo hizo en un perfil de Instagram público en el que todo el mundo podía sacar capturas de pantalla. En ese momento la cuenta tenía 3.000 seguidores [concretamente 3.162] y aumentaron bestialmente hasta más de 5.000", declaró, calificando esa y otras publicaciones de más mujeres de "relatos fantasiosos". "Todo fue un concierto difamatario en mi contra para desprestigiarme", dijo.

Su abogado pidió la condena ya que la mujer reconoció haber hecho la publicación en Instagram en la que calificó de "depredador sexual, despojo, manipulador o cobarde" a su cliente, "dando pábulo a rumores infundados". "Eso no es libertad de expresión, mi representado sufrió un linchamiento público y se lesionó su reputación social y su dignidad", expuso, señalando que el denunciante todavía está de baja laboral y su negocio sufre pérdidas económicas a causa de esta situación.

Calificó las expresiones de "descalificaciones graves". "Hay grandes sectores de la población que se creen cualquier testimonio anónimo que se pueda leer en internet. Fueron injurias graves con publicidad en un medio de difusión como es Instagram. Está acreditado que se hizo en un perfil abierto", defendió.

A partir del "grave" relato de una amiga

Frente a la postura de la acusación, la defensa pide la absolución. "Ha quedado acreditado que los comentarios que realizó mi clienta [en Instagram] derivan de hechos muy graves que le contó una amiga. Otras perjudicadas denunciaron además casos similares con esa persona, hay hasta 40 folios de relatos, y ella misma conocía de primera mano la existencia de comportamientos inapropiados. Había base fáctica", esgrimió el letrado, que detalló que las expresiones que escribió la mujer pueden ser "inapropiadas" o "soeces", pero que no son delictivas, citando jurisprudencia sobre esta cuestión y sosteniendo, al contrario de lo que señala la defensa, que la cuenta de Instagram era privada y no de acceso generalizado.

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La acusada se refirió también a los testimonios de esas mujeres y a todo lo que no se sabe en relación con el denunciante. En el juicio declaró la amiga cuyo relato animó a la encausada a realizar la publicación. "Me pasó algo grave con él en 2004. La agresión [sexual] es cierta. Ella [la acusada] reaccionó así por mi caso, cuando se lo conté en 2024, y por otras denuncias que había sobre esa persona", dijo esta testigo, que afirmó que no llegó a denunciar policialmente ni judicialmente porque es algo que "cuesta mucho".