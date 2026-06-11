La letalidad de la ruta canaria se duplica en los primeros meses de 2026

La letalidad de la ruta canaria se ha duplicado en los primeros cinco meses del año. Entre enero y mayo de 2026, un total de 635 personas perdieron la vida en su intento de alcanzar las costas del Archipiélago. Una cifra que aunque se sitúa muy por debajo de las 1.930 víctimas mortales registradas en el mismo periodo de 2025, refleja una realidad preocupante: el Atlántico se ha vuelto más letal, y pese a que las llegadas han descendido un 72,1% (con 3.184 personas registradas en lo que va de año frente a las 10.983 que lo hicieron en el mismo periodo de 2025 y las 17.788 contabilizadas en todo el año pasado), el drama migratorio sigue anclado a las costas de las Islas. La proporción de fallecidos respecto al número de llegadas ha pasado del 10,7% el año pasado al 20% en 2026. O, en términos más claros, si en 2025 morían alrededor de 14 personas por cada 100 llegadas, en 2026 la cifra asciende a 21. Es decir, actualmente una de cada cinco personas que emprenden la travesía hacia Canarias pierde la vida en el camino.

Así lo recoge el informe 'Monitoreo del derecho a la vida 2026', elaborado por el colectivo Caminando Fronteras. El balance, publicado este miércoles, eleva a 1.317 el número de personas fallecidas en las rutas de acceso a España durante los primeros cinco meses de 2026. De ellas, 142 eran mujeres y 129, niñas y niños, en un contexto marcado por la persistencia de la mortalidad en las distintas rutas migratorias.

Por territorios, 507 personas han perdido la vida en la ruta argelina, con destino principalmente a Baleares, donde las muertes han aumentado un 54,6%. Los datos reflejan una realidad especialmente dura: esta ruta está ya muy cerca de igualar en número de víctimas a la canaria (507 frente a 635), lo que da cuenta de la magnitud del drama en ambas vías marítimas. Más allá de las cifras globales, los datos evidencian que la mortalidad sigue siendo muy elevada en todos los trayectos, incluso cuando en algunos casos el número total de víctimas desciende. En el resto de rutas, se registraron 99 fallecidos en el Estrecho, 28 en la ruta de Alborán (que conecta el norte de África con el litoral andaluz) y 48 en la ruta terrestre hacia Ceuta. A ello se suma la desaparición de 27 embarcaciones con todas las personas a bordo, en un escenario en el que las víctimas proceden de hasta 26 países distintos de la frontera occidental euroafricana.

Unas cifras que podrían ser superiores

Las cifras, que ya son alarmantes, podrían ser incluso superiores si se tienen en cuenta las embarcaciones desaparecidas en el Atlántico: aquellas que se pierden en el océano durante la travesía y de las que no se vuelve a tener noticia ni es posible conocer con certeza el número de personas que viajaban a bordo y que han perdido la vida. La publicación del informe coincide además con la visita del papa León XIV a Canarias, con el objetivo de arrojar luz sobre el fenómeno migratorio. "Las cifras que presentamos ilustran con exactitud la realidad a la que se refiere el papa y son la evidencia de lo que ocurre cuando esas palabras no se traducen en políticas concretas de protección del derecho a la vida", afirmó la fundadora de Caminando Fronteras, Helena Maleno.

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El informe apunta a que existen factores que afectan a la protección del derecho a la vida. El despliegue de medios aéreos de búsqueda permitiría reducir la mortalidad, pero, según Caminando Fronteras, las disputas por la delimitación de las zonas SAR (las áreas del mar en las que cada país se encarga de coordinar los rescates) entre España y Marruecos retrasan los rescates.