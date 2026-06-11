Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaTiempo Comunitat ValencianaJorge BellverWhatsapp MazónGigafactoría de VolkswagenHuelga metrovalencia hoyTipos de interés BCE
instagramlinkedin

Visita a Canarias

El papa León XIV llega al muelle de Arguineguín

El papa León XIV entra al muelle de Arguineguín entre aplausos de miles de personas congregadas en los alrededores

El papa León XIV llega al muelle de Arguineguín.

El papa León XIV llega al muelle de Arguineguín.

La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alexandra Socorro

Arguineguín

El papa León XIV ha sido recibido entre aplausos por las miles de personas congregadas en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, donde tendrá lugar un encuentro con realidades migrantes y entidades sociales vinculadas a la acogida y la defensa de los derechos humanos.

A su llegada, y acompañado de la música, el sumo pontífice saludó a las principales autoridades presentes antes de dirigirse al espacio habilitado para el acto. Durante el recibimiento, varios asistentes desplegaron banderas de distintos países de origen de las personas migrantes presentes en Canarias, entre ellas la de Senegal, uno de los países con mayor incidencia en los flujos migratorios que alcanzan el Archipiélago a través de la ruta atlántica.

La visita del papa sitúa el foco internacional sobre el fenómeno migratorio y, especialmente, sobre la realidad que viven las Islas como una de las principales puertas de entrada a Europa por vía marítima.

Noticias relacionadas

La elección del muelle de Arguineguín como escenario de este encuentro tiene una fuerte carga simbólica. El lugar, que durante la crisis migratoria de 2020 se convirtió en un emblema de las dificultades de acogida en las Islas, acoge ahora un acto centrado en la memoria, la dignidad y la necesidad de seguir poniendo a las personas en el centro del debate migratorio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
  2. Los docentes votan suspender la huelga indefinida y rechazan el acuerdo con Conselleria
  3. Es imposible para un turista extranjero utilizar el autobús metropolitano a València
  4. La Guardia Civil busca en el Ayuntamiento de València información sobre la protectora Modepran y su gestión del refugio de Benimàmet
  5. Retiran la histórica pasarela de Amparo Iturbi sobre las vías del tren
  6. Educación prioriza el fin de los barracones, que la mitad de nuevos docentes sean para alumnado extra y mejores condiciones laborales
  7. Mazón, a los consellers la mañana de la dana: 'Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente
  8. València ultima el nuevo bulevar García Lorca y entierra el proyecto de Corredor Verde

Veolia ejecuta en Riba-roja un 30% de las obras de reposición y mejora de las infraestructuras hídricas tras la DANA que supondrán una inversión de 4,4 millones de euros

Veolia ejecuta en Riba-roja un 30% de las obras de reposición y mejora de las infraestructuras hídricas tras la DANA que supondrán una inversión de 4,4 millones de euros

El Poble Nou de Benitatxell retoma el ciclo de meditaciones ‘Respira l’estiu’ como apuesta por un turismo consciente y respetuoso

El Poble Nou de Benitatxell retoma el ciclo de meditaciones ‘Respira l’estiu’ como apuesta por un turismo consciente y respetuoso

Catalá presenta la planta viaria del futuro bulevar García Lorca: Dos carriles para los coches y uno para el transporte público

Catalá presenta la planta viaria del futuro bulevar García Lorca: Dos carriles para los coches y uno para el transporte público

La Generalitat ha emitido 415 resoluciones provisionales de ayudas a familiares de víctimas mortales de la dana

La Generalitat ha emitido 415 resoluciones provisionales de ayudas a familiares de víctimas mortales de la dana

Asindown, Emuca, Verdú Artesanos, Zink Medical y Laura Oro triunfan en los Premios MIA 2026

Asindown, Emuca, Verdú Artesanos, Zink Medical y Laura Oro triunfan en los Premios MIA 2026
Tracking Pixel Contents