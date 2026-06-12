Óbito
Muere María Isabel Fraga, la hija de Manuel Fraga Iribarne, durante un viaje humanitario en Madagascar
Todavía se desconocen las causas del fallecimiento de la mayor de los cinco hijos del expresidente de la Xunta y fundador de Alianza Popular
Pablo Varela
María Isabel Fraga, conocida en su entorno como Maribel y primogénita del expresidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga Iribarne, ha muerto a los 78 años mientras participaba en un viaje humanitario en Madagascar. Todavía no han trascendido las causas del fallecimiento.
La muerte de la mayor de los cinco hijos del fundador de Alianza Popular ha pillado por sorpresa a familiares y allegados, sobre todo por el lugar en el que se produjo. Según han adelantado algunos medios digitales, se encontraba en la nación insular realizando labores de ayuda y acompañamiento a personas vulnerables.
María Isabel no siguió los pasos de su padre o de su hermana Carmen, que fue diputada en el Parlamento Europeo, sino que dedicó su carrera profesional a la medicina.
- El tiempo en la Comunitat Valenciana: la Aemet prevé un vuelco meteorológico de cara al fin de semana
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: en estado muy grave tras ser operado de un ictus
- El valenciano José Luis Sastre dirigirá ‘Hora 25’ tras la salida de Àngels Barceló y el salto de Aimar Bretos a ‘Hoy por Hoy’
- El futuro bulevar García Lorca tendrá dos carriles para coches y uno para transporte público
- Mazón, a los consellers la mañana de la dana: 'Inundad de datos los medios, desprende sensación de estar alerta que te cagas y tranquiliza a la gente
- La gigafactoría de Volkswagen atrae la inversión hotelera con dos grandes proyectos que sumarán 300 habitaciones
- Sospechoso accidente en la AP-7 entre Ondara y Benissa: el conductor de uno de los coches escapa a la carrera por los bancales