Música, pólvora y talento valenciano en la misa del papa en la Sagrada Familia

La bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família por parte del papa León XIV dejó este miércoles una imagen histórica en Barcelona, pero también una huella claramente valenciana. En una ceremonia marcada por la solemnidad religiosa, la arquitectura de Antoni Gaudí y el despliegue artístico, participaron tres nombres vinculados a València: el organista Juan de la Rubia, la Pirotecnia Vulcano y Enrique Subiela. Música, pólvora y creación audiovisual se mezclaron en uno de los actos más simbólicos de la reciente historia del templo.

El acto, celebrado en el año del centenario de la muerte de Gaudí, culminó con la bendición de la torre central de la basílica, de 172,5 metros de altura y coronada por una cruz tridimensional de cuatro brazos. Durante unas horas, la Sagrada Família fue, además de un espacio litúrgico, un escenario en el que órgano, coros, drones y fuegos artificiales dialogaron con la arquitectura gaudiniana.

Uno de los protagonistas sonoros fue Juan de la Rubia, natural de la Vall d’Uixó y organista titular de la Sagrada Família. “Es un momento que llevábamos preparando en la Sagrada Família desde hace muchísimo tiempo, con mucha ilusión”, explicaba ayer el músico, que subrayaba que la música fue concebida como “un elemento muy importante” de la celebración. Para él, no se trataba solo de acompañar una misa presidida por el Papa, sino de hacer sonar un edificio que Gaudí imaginó casi como un instrumento.

Juan de la Rubia. / May Zircus

De la Rubia hablaba de una “música interior que resuena también por las torres y que se eleva hasta la torre de la cruz, hasta la torre de Jesús”. La celebración contó con unos 600 cantores y un repertorio que combinó la tradición litúrgica catalana con la música sacra europea, desde la escuela montserratina hasta compositores como Mendelssohn, Elgar o Gounod. “Ha sido un proceso creativo muy coral, nunca mejor dicho”, afirmaba el organista, que recuerda que para Gaudí “el canto coral era la mejor forma de hacer música en la iglesia”.

La presencia de León XIV situó la celebración en otra dimensión. “En la Sagrada Família hemos tenido celebraciones importantes, pero evidentemente ninguna se iguala a la presencia del Santo Padre”, admitía De la Rubia. Para el músico, participar en el acto tuvo “un valor incalculable”, especialmente “espiritual y emotivo”. Y aunque técnicamente no dejaba de ser una celebración litúrgica, reconocía que “uno tiene también sus procesiones internas”.

Una mirada al cielo

La otra gran aportación valenciana llegó desde el cielo con la pólvora de Pirotecnia Vulcano. La empresa fue la encargada del espectáculo de fuegos artificiales que acompañó la bendición de la cruz, una intervención organizada por la propia Sagrada Família y preparada durante más de diez meses. El disparo se realizó desde una estructura situada a 54 metros de altura, con efectos que alcanzaron los 110 metros y con la voluntad de proyectar las luces sobre la cruz de la torre.

Fuegos Artificiales tras la bendición de la Torre de Jesús en Barcelona el 10 de junio de 2026. / Alberto Paredes

“Con la tecnología puedes hacer muchas simulaciones, pero el resultado final fue muy bueno”, señalaba este jueves Juanjo Soler, responsable de la pirotecnia. La basílica, explica, les dio “libertad creativa absoluta”, lo que permitió diseñar artificios específicos para la ocasión y trabajar con una pieza musical compuesta en exclusiva. Hubo visitas previas, ensayos y tres jornadas de montaje para garantizar la seguridad de un disparo inédito.

Para Soler, la exhibición fue “un hito histórico” y una demostración de hasta dónde puede llegar hoy la pirotecnia. “Si se puede disparar desde la Sagrada Família, que posiblemente sea uno de los lugares más emblemáticos del mundo, se puede disparar desde cualquier lugar”, defendía. El espectáculo, con fuegos blancos y una estela amarillenta, buscaba dialogar con la cruz y con la simbología cromática del templo, además de reivindicar la pólvora como lenguaje artístico con raíces valencianas.

Enrique Subiela, en una imagen de archivo. / Fernando Bustamante

Drones, espiritualidad y emoción

El tercer acento valenciano estuvo en la producción audiovisual. Enrique Subiela, mánager del artista Igor Cortadellas y vinculado a Igor Studio, participó en la coproducción del momento posterior a la bendición. “Ha sido más de un año de trabajo de grandes equipos, de mucha gente, y estar metido en esto ha sido un momento que te marca la vida”, resumía.

Subiela explicaba que él y Cortadellas asumieron la “producción integral” de la parte creativa de los diez minutos posteriores a la bendición y de los trabajos vinculados a la plaza de la basílica. En ese tramo participaron también Vulcano y Flock, la empresa dueña de los drones que dibujaron en el cielo el rostro de Antoni Gaudí, una de las imágenes más comentadas de la noche.

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El concepto visual de ese momento, señalaba Subiela, partía de los estorninos, “estos bloques enormes de pajaritos que van en una dirección y de repente, en una décima de segundo, todos giran”. “Ese es el concepto que hemos intentado desarrollar”, afirmaba. El objetivo era “aunar espiritualidad, belleza y emocionalidad” y poner en valor el momento “de una manera muy sensible”. Tras el acto, reconocía que todavía estaban “un poco en shock”, aunque se quedaba con “ese sentimiento del trabajo bien hecho”.