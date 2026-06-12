El papa vuelve al Vaticano en el Falcon prestado por Felipe VI

Todo había discurrido como una seda en la histórica visita de León XIV a Canarias hasta que Tenerife, ya en la despedida, pareció resistirse a dejar marchar al sucesor de Pedro. El papa Robert Prevost había recorrido durante siete horas calles, plazas y templos de la Isla, arropado por las autoridades y miles de fieles, cuando una avería alteró el guion vaticano en el aeropuerto de Tenerife Norte.

El Airbus de Iberia preparado para trasladar al pontífice a Roma sufrió una incidencia cuando León XIV ya se encontraba a bordo, después de haber recibido el saludo oficial de las autoridades nacionales, autonómicas y locales. El avión, sin embargo, no se movía. Pasaron los minutos. Primero fueron cinco, luego diez, después un cuarto de hora que empezó a hacerse demasiado largo en una pista donde todo estaba calculado para una salida puntual, tras el retraso de 45 minutos de la propia visita, ya que León XIV se tomó con más calma de la prevista el horario contrarreloj que diseñaron las autoridades vaticanas.

Problema técnico

Fuentes de Iberia explicaron que la avería respondía a un "problema técnico que no puede ser reparado inmediatamente". La compañía activó entonces un plan alternativo y preparó otro avión en Madrid para recoger al séquito pontificio, incluidos los cardenales, obispos y el medio centenar de periodistas que acompañan siempre al papa. La aeronave de sustitución tiene prevista su llegada a Tenerife a las 21:00 horas.

El rey y el papa se dirigen a la terminal del aeropuerto Tenerife-Norte tras ser detectada la avería en el Airbus que lo iba a llevar a Roma / Europa Press

"La seguridad es siempre la prioridad de Iberia. Reemplazar el avión era la opción más segura y, por tanto, es la que se ha adoptado, como siempre se hace en circunstancias similares. La compañía pide disculpas a los pasajeros por las molestias que la situación les ha ocasionado", señaló la aerolínea.

Dentro del Airbus, León XIV aguardó con calma. Fuera, en la terminal, las autoridades esperaban también una solución. Fue entonces cuando Felipe VI, que ya se había despedido del pontífice, regresó a la aeronave. El rey subió de nuevo al avión para sugerirle al jefe del Estado Vaticano que le acompañara a la sala de autoridades y pudiera descansar mientras los técnicos evaluaban el problema. El papa aceptó. Bajó primero junto al monarca y, poco después, lo hicieron otros miembros de la delegación vaticana.

La escena dejó atrás por unos minutos el protocolo rígido de las despedidas oficiales. Sin alfombra roja y con el horario ya roto, la espera se convirtió en una conversación de Estado entre el monarca y el papa, marcada por la cortesía y la urgencia de resolver el regreso a Roma. Pasada una hora, Felipe VI ofreció su propio avión al pontífice, al que aseguró que él mismo regresaría a Madrid horas después en otro Falcon del Ejército del Aire.

El papa se despide del rey Felipe VI antes de embracar en el Falcon. / F. G.

Amabilidad monárquica

El gesto fue aceptado de inmediato. León XIV agradeció la propuesta del monarca español, que evitaba prolongar aún más una jornada ya intensa y permitía al papa emprender el retorno sin aguardar a la llegada del avión fletado por Iberia desde Madrid. Poco después, el Vaticano confirmó en sus redes sociales que el pontífice viajaba en un avión "ofrecido amablemente por Su Majestad".

A las 17: 45 horas, Felipe VI y León XIV se encaminaron hacia el Falcon 900 del Ala 45 del Ejército del Aire, la unidad encargada del transporte de las principales autoridades del Estado. Ya no había alfombra roja ni ceremonia de despedida, aunque sí estaban presentes el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Saiz., envueltos por el trasiego discreto de una comitiva que debía rehacer sobre la marcha el final de una visita seguida con atención dentro y fuera del Archipiélago.

Varios obispos despiden al Falcon en el que viaja el papa León XIV rumbo a Italia. / Alberto Vallés / Efe

Despedida doble

El Falcon, en el que solo caben 14 personas, despegó finalmente a las 18:05 horas, casi tres horas después del horario previsto por el Vaticano al inicio del viaje. A bordo viajaba el papa que, unas horas antes, había bendecido a Canarias con el lenguaje pausado de quien mide cada gesto y la importancia de sus mensajes urbi et orbe, y que acabó dejando la Isla en el avión del rey.

Tenerife había recibido al pontífice con solemnidad y fervor. Lo despidió dos veces debido a una peripecia aérea que añadió un último capítulo a la crónica de su paso por Canarias. La visita terminó como empezó: con el papa en el centro de todas las miradas.

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Pero esta vez no por sus bendiciones o sus homilías, sino por una avería, una espera y un Falcon real que acabó escribiendo el desenlace que menos estaba previsto.