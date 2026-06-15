Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte Comunitat ValencianaContaminación l'AlbuferaProtestas educaciónTráfico ValènciaHuelga médicos ValènciaPantallas gigantes mundial ValenciaMaria José Catalá Congreso
instagramlinkedin

Caso Mango

El audio de la primera llamada de Jonathan Andic a Emergencias: "Mi padre se ha caído por un barranco, ¡envíen a alguien!"

El hijo del fundador de Mango llamó al 112 entre sollozos y apresuró en la llamada a que los equipos de rescate fueran hasta el punto donde se produjo el incidente

Llamada íntegra de la llamada de Jonathan Andic al 112

Llamada íntegra de la llamada de Jonathan Andic al 112 / Zowy Voeten

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

El 14 de diciembre de 2024, momentos después de la caída de mortal de su padre Isak, Jonathan Andic realizó una llamada al 112 informando de que el fundador de Mango se había precipitado por la montaña. Así se desprende de los audios emitidos esta mañana por Catalunya Ràdio, en los que se puede oír a Jonathan hablar entre sollozos con una técnica de Emergencias. "Necesito ayuda, necesito ayuda", lanza el hijo del fundador de Mango. A preguntas de la operadora, continuó "llorando": "Mi padre se ha caído, estamos en Collbató, sí se ha caído…".

La operadora del 112 pregunta: "¿Se ha caído o ha tropezado?" y Andic responde: "Creo que se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguienenvíen a una ambulancia, envíen a alguien, por favor”. La técnica también le preguntó si desde donde se encontraba podía ver a su padre, a lo que Jonathan contestó que "no": "No lo veo". También se le preguntó si sabía la altura del barranco por el que se había precipitado su padre y si este aún contestaba. "No, no contesta", respondió. La llamada de Emergencias fue transferida a los Bomberos y Jonathan Andic, quien seguía llorando, afirmó: "Mi padre se ha caído”.

Noticias relacionadas y más

La transcripción de la comunicación ya era conocida. La defensa de Jonathan Andic quiso desmentir con ella la versión del auto judicial que aseguraba que hubo contradicción en sus llamadas tras la caída de su padre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La València que pudo ser: nueve proyectos alternativos de Estación Central
  2. La justicia paraliza el caso del bebé tutelado de Oliva: «No se puede alegar incapacidad sin una valoración previa a los padres, aunque sean menores»
  3. La costa de Tavernes de la Valldigna, Gandia, Xeraco y el resto de la Safor gana terreno al tabaco al duplicar los espacios sin humo en un año
  4. Luto en Sellent por la muerte del hijo de la exalcaldesa en accidente de moto
  5. Un banco de medusas deja decenas de afectados en el Campeonato Autonómico de Triatlón Sprint de Tavernes de la Valldigna
  6. Un joven fallece al precipitarse del acantilado en la cala Advocat de Benissa
  7. La puerta azul se pone verde: los docentes transforman un icono turístico valenciano y de Xàbia
  8. Figuraciones de nueve proyectos de Estación Central de València

Deniegan la libertad a un "peligroso" delincuente reincidente en prisión por un robo con violencia en Xàtiva

Deniegan la libertad a un "peligroso" delincuente reincidente en prisión por un robo con violencia en Xàtiva

Programa de la fiesta de los Niños de la Calle San Vicente para el 15 y 16 de junio

Programa de la fiesta de los Niños de la Calle San Vicente para el 15 y 16 de junio

Las falleras mayores de Gandia dicen 'sí' a ser las máximas embajadoras de la fiesta

Las falleras mayores de Gandia dicen 'sí' a ser las máximas embajadoras de la fiesta

Histórico reconocimiento: El equipo juvenil femenino del Club Handbol recibe el máximo galardón en la Gala de l'Esport d' Oliva 2026

Histórico reconocimiento: El equipo juvenil femenino del Club Handbol recibe el máximo galardón en la Gala de l'Esport d' Oliva 2026

Actuació d’urgència per a protegir el castell d’Albalat dels Tarongers

Actuació d’urgència per a protegir el castell d’Albalat dels Tarongers

María José Catalá comparece en la comisión del Congreso que investiga la dana

Cruz Roja forma a 200 empresas en respuesta ante emergencias en Alzira

Cruz Roja forma a 200 empresas en respuesta ante emergencias en Alzira
Tracking Pixel Contents