Más allá de Ozempic: la tercera generación de fármacos contra la obesidad mejorará la pérdida de peso y las enfermedades asociadas

Los nuevos fármacos para adelgazar, las inyecciones con semaglutida (comercializadas como Ozempic y Wegoby, entre otros) y tirzepatida (Mounjaro), están trasformando el abordaje de la obesidad. Su popularidad, avivada por celebridades e 'influencers', radica en que no solo facilitan que personas con talla 3XL pasen a tener una envergadura mucho menor, sino que están demostrando beneficios frente a varias enfermedades asociadas, como patologías cardiovasculares, apnea del sueño o hígado graso.

Por ello, la industria farmacéutica, que está obteniendo ingresos millonarios con Ozempic, aprobado solo para diabetes y la versión con dosis más altas autorizada para la pérdida de peso, Wegoby, así como con Mounjaro, una vez que ha dado con la clave de encontrar medicamentos que imitan el efecto de las hormonas gastrointestinales GLP-1 y GIP, aumentando la saciedad y enlantenciendo el vacío gástrico, ha seguido invirtiendo para desarrollar nuevas presentaciones, indicaciones y moléculas con mayor poder adelgazante o beneficios asociados.

"Curar no vamos a conseguir curar la obesidad, pero vamos a poder tratarla, controlarla, con tratamientos más individualizados, como se hace con otras patologías" Núria Vilarrasa — Endocrina del Hospital de Bellvitge

Por ello, a corto plazo, los especialistas esperan la llegada de un tercer arsenal de terapias (el primero llegó hace 20 años) que, según los ensayos, permitirán mayor pérdida de peso y, sobre todo, "individualizar los tratamientos", según explica Núria Vilarrasa, endocrina del Hospital Universitario de Bellvitge. "Los más potentes, probablemente, quedarán reservados para aquellos pacientes que con los previos no hayan conseguido el objetivo, que no solo es perder peso, sino mejorar la calidad de vida y las complicaciones asociadas a la obesidad. Además, los que tengan efectos para determinadas patologías en concreto, se usarán en los pacientes que puedan beneficiarse en mayor medida de este efecto".

"Curar no vamos a conseguir curar la obesidad. Pero vamos a poder tratarla, controlarla, con tratamientos más individualizados, como se hace con otras patologías como el colesterol alto o la hipertensión", vaticina.

A finales de este año o principios de 2027 llegará la semaglutida en pastillas, alternativa a los inyectables

En primer lugar, a finales de año o principios de 2027, comenzarán a comercializarse fármacos orales, en vez de inyectables, con una producción, logística y distribución más sencilla y más atractivos para las personas que tienen temor a las agujas. Los estudios indican que proporcionan una pérdida de peso menor, de entre un 11% y 13% del peso corporal, frente al 16% y 22% de las inyecciones, pero como son más fáciles de producir, dado que no hay que respetar la cadena de frío, los médicos esperan que lleguen a un menor precio y que puedan servir también para la fase de mantenimiento del peso perdido.

La Agencia Europea del Medicamento ha recomendado semaglutida oral, el principio activo de Ozempic, para la pérdida de peso y no solo para diabetes, una indicación demandada por los especialistas

La rebaja podría multiplicar el número de usuarios, dado que las inyecciones cuestan entre 170 y 350 euros mensuales en las farmacias, porque no están financiadas por el momento para la obesidad en el sistema nacional de salud. Aunque la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha recomendado esta misma semana semaglutida oral para la pérdida de peso, y no solo para diabetes, un paso muy demandado por los especialistas, por lo que España podría asumir en los próximos meses esta nueva indicación.

"Estamos gastando mucho dinero en tratar enfermedades que son consecuencia de la obesidad, por lo que no tiene ningún sentido que no estén financiadas moléculas que están demostrando tantos beneficios" Núria Vilarrasa — Endocrina del Hospital de Bellvitge

"Estamos gastando mucho dinero en tratar enfermedades que son consecuencia de la obesidad, por lo que no tiene ningún sentido que no estén financiadas moléculas que están demostrando tantos beneficios para la salud", opina Vilarrasa, que es miembro del grupo Gestor del Área de conocimiento de la Obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).

Por otro lado, más allá de los medicamentos orales, los especialistas esperan la llegada de otros fármacos que tendrán, como columna vertebral, el antagonista del receptor GLP-1, que es la hormona intestinal que actúa sobre los centros cerebrales que regulan el apetito y aumentan la saciedad. Se ha observado que hay receptores GLP-1 en el corazón, el riñón, el hígado, etc. y, por este motivo, los medicamentos que imitan el efecto de esta hormona están demostrando múltiples beneficios frente a enfermedades asociadas a la obesidad.

Hígado graso y colesterol

Uno de estos medicamentos prometedores tiene un efecto dual: imita el GLP-1 y también el glucagón, que es una hormona que produce el páncreas y aumenta los niveles de azúcar en sangre cuando bajan demasiado. "Este fármaco estará especialmente indicado para los pacientes con hígado graso, porque el glucagón ayuda a metabolizar las grasas promoviendo su oxidación", explica Vilarrasa. De momento se está probando en un ensayo en fase III y se espera que llegue en 2027 o principios de 2028.

Retatrutida, un fármaco triagonista que activa tres receptores hormonales, ha batido récords al proporcionar pérdidas de peso de un 28% en año y medio

Y más potente aún será Retatrutida, un fármaco triagonista, que activa tres receptores hormonales simultáneamente, GLP-1, GIP y glucagón. El ensayo en fase III Triumph-1 ha demostrado, recientemente, que esta combinación bate récords al proporcionar pérdidas de peso de un 28% en año y medio. Además, el 45,3% de los pacientes consiguió perder más del 30%, un nivel que hasta ahora solo conseguía la cirugía bariátrica. Asimismo, la terapia ha vuelto a demostrar mejoras en los niveles de colesterol, triglicéridos o presión arterial, que se asocian a un menor riesgo cardiovascular y beneficios metabólicos en el hígado.

También está en fase avanzada MariTide, cuya gran innovación es que requiere una menor frecuencia, dado que permite una administración mensual, mucho más cómoda para los pacientes. Por último, se espera la llegada de una terapia que suma a la semaglutida un anticuerpo destinado a que la pérdida de peso no conlleve merma de la masa muscular, que es uno de los inconvenientes de los nuevos fármacos.

Hay que recordar que las nuevas terapias no deben de ser banalizadas ni usadas para perder unos 'kilitos' antes del verano, sino que como cualquier otro medicamento tienen que ser adquiridas bajo prescripción médica, según la ficha técnica, dado que requieren de un control médico para controlar los efectos secundarios. Además, como la obesidad es una enfermedad crónica, el tratamiento es a largo plazo, como sucede con otras patologías perennes.