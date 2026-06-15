Premio por respetar el descanso
La iniciativa pionera en Mestalla busca reducir el impacto acústico de los eventos mediante un semáforo LED que avisa a los asistentes
En plena polémica por el ruido, hay espectáculos que apelan a la imaginación para minimizar las molestias a los vecinos. En Mestalla, por ejemplo, se estrena este fin de semana el Semáforo Cívico, una iniciativa pionera que recompensa a los asistentes a The Champions Burger por contribuir a reducir el impacto acústico del evento y mantenerlo en niveles compatibles con el descanso vecinal. Este sistema medirá en tiempo real el sonido del recinto y se lanzará en Mestalla como una prueba piloto innovadora que puede cambiar radicalmente la convivencia vecinal en los grandes eventos.
Mientras el sonido se mantenga dentro de los márgenes establecidos de convivencia, el semáforo permanecerá en color verde y los visitantes podrán beneficiarse de un 20 % de descuento en bebidas y patatas fritas. Si el volumen ambiental sube y se acerca a niveles que podrían molestar a los vecinos, cambiará a rojo y la promoción quedará temporalmente suspendida.
El dispositivo está construido con más de 600 metros de luces led de bajo consumo, en línea con el compromiso sostenible del certamen, distribuidos por todo el estadio, permitiendo que los asistentes conozcan de un vistazo y en el momento el estado del ambiente mediante un sencillo código visual.
Como en toda gran competición, también habrá árbitros. En este caso serán los "árbitros del ruido", un equipo que recorrerá el recinto informando a los asistentes sobre el estado del semáforo y animándolos a mantener un comportamiento respetuoso para seguir conservando las ventajas asociadas a esta actividad.
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