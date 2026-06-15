Las temperaturas vuelven a subir en toda España en una semana marcada por el calor generalizado y las tormentas en el interior

Calor y las tormentas. Estas son las dos palabras que, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), marcarán el tiempo de esta segunda quincena de junio en España. Los pronósticos apuntan a un escenario de ascenso progresivo de las temperaturas en todo el país durante los próximos días que, a su vez, irá acompañado de episodios de tormentaque podrían ser localmente fuertes en amplias zonas del interior peninsular. Los modelos empiezan a vislumbrar un aumento aún más marcado de los termómetros a partir del próximo fin de semana, cuando podría iniciarse otro episodio de calor extremo con temperaturas por encima de los 40 grados en varios puntos del sur peninsular.

Los expertos afirman que esta semana estaremos bajo la influencia de una masa de aire subtropical que provocará dos efectos. El primero es la subida de las temperaturas. Y el segundo es un aumento de la inestabilidad atmosférica. Segú afirman los modelos, esta situación hará que a partir del mediodía crecerán nubes de evolución que darán lugar a chubascos tormentosos, especialmente en áreas del interior de la mitad norte peninsular. Las tormentas podrán ser localmente intensas y estar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, con mayor probabilidad en la meseta norte, zonas montañosas y áreas próximas al interior de las comunidades cantábricas.

Semana cálida

Este lunes se espera una jornada cálida con tormentas que afectarán principalmente al interior de la mitad norte, aunque también podrán aparecer en puntos del centro y del este peninsular. Las temperaturas máximas descenderán ligeramente en el Cantábrico y algunas zonas interiores debido a la mayor nubosidad, pero aun así se superarán los 36 grados en el valle del Ebro y en el sureste peninsular. El martes continuará la situación de calor y de inestabilidad, aunque con tormentas previsiblemente menos extensas e intensas. Mientras tanto, el calor comenzará a ganar terreno en el sur y en Baleares. Se esperan máximas de hasta 35 grados en el interior de Mallorca y más de 36 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

Todo apunta a que el miércoles marcará un punto de inflexión con una subida generalizada de las temperaturas. Las noches comenzarán a ser especialmente cálidas, con mínimas superiores a 20 grados en amplias zonas del valle del Ebro, la costa mediterránea, el centro y la mitad sur peninsular. Durante la tarde se alcanzarán entre 30 y 32 grados en el sur de Galicia, entre 32 y 34 grados en la meseta norte, entre 34 y 36 grados en el nordeste, la zona centro y buena parte del sur, hasta 38 grados en Zaragoza y Sevilla y alrededor de 39 grados o más en Badajoz y Córdoba.

En varios puntos se esperan máximas entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para mediados de junio

La situación apenas cambiará durante la segunda mitad de la semana. Los cielos permanecerán generalmente poco nubosos, aunque las tormentas de evolución diurna volverán a aparecer en zonas del interior del norte peninsular. Las temperaturas seguirán siendo propias de pleno verano con más de 30-32 grados en el sur de Galicia y gran parte de Castilla y León, alrededor de 34 grados en la zona centro y en Mallorca y más de 36 grados en los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir. En el tercio norte peninsular, las máximas estarán entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales para mediados de junio.

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Los pronósticos apuntan a que durante el próximo fin de semana podría producirse una nueva subida de las temperaturas, dando lugar a un episodio de calor muy intenso y generalizado. Los escenarios más probables contemplan más de 35 grados en gran parte del territorio y entre 38 y 40 grados en numerosas zonas del interior. También se esperan noches tropicales e incluso tórridas, con mínimas que podrían no bajar de 23 a 25 grados en algunos puntos. Sin embargo, los meteorólogos advierten de que todavía es pronto para determinar la intensidad definitiva del episodio, su duración y si llegará a cumplir los criterios oficiales para ser considerado un episodio de calor extremo.