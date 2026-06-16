La visita del Papa ha costado 26 millones de euros pero tendrá un impacto superior a los 150 millones

La histórica visita del Papa a España ha tenido un coste de casi 26 millones de euros y tendrá un impacto de más de 150 millones de euros, según los cálculos de la Conferencia Episcopal Española, que ha ofrecido este martes una rueda de prensa para valorar la el viaje apostólico. El 45% del coste de la visita ha sido sufragado por empresas que han donado fondos, llamadas 'benefactores' por los organizadores, el 30% con fondos propios de la Iglesia y de los fieles, el 20% por las administraciones (fundamentalmente el gobierno catalán y canario) y el 5% por colectas que se han realizado exprofeso.

No obstante, el impacto económico será "mucho mayor al esfuerzo en materia económica", dado que al menos superará los 150 millones de euros, teniendo en cuenta que solo en Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha estimado un impacto de 120 millones, según ha explicado Fernándo Giménez Barriocanal, coordinador nacional adjunto de la visita. Giménez Barriocanal ha recordado, además, que el impacto social, "la aportación al bien común, que redunda en beneficio social, no se puede medir en el PIB". En cualquier caso, el coste definitivo del viaje se conocerá más adelante, al igual que el impacto económico, porque está siendo auditado por una empresa, según los organizadores.

Más allá del impacto económico, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha reconocido que la visita del Papa, quien durante siete días ha lanzado mensajes a los políticos, las empresas, los sindicatos, la universidad, la sociedad civil y a todo tipo de víctimas, les deja ahora varios deberes como cúspide de la Iglesia. "Ahora nos toca [...] transformar la emoción que ha dejado la visita del Papa en virtud, que el afecto y la razón se hagan acción y compromiso, ahí está el desafío", ha admitido.

En esta línea, Yago de la Cierva, coordinador nacional del viaje, ha abundado en que "los retos" que ha puesto León XVI a la Iglesia, las autoridades, las empresas o la universidad, en los distintos actos que protagonizó en Madrid, Catalunya y Canarias, "merecen un estudio y reflexión". En resumen, el Pontífice hizo múltiples llamadas al diálogo, a la escucha, a dejar atrás las polarizaciones, a atender a los más débiles y vulnerables y a afrontar el reto de la inmigración.

La pederastia

En cuanto a la pederastia, uno de los asuntos más espinosos de la visita, León XIV se reunió con seis víctimas a puerta cerrada y hizo un llamamiento, en la sede de la Conferencia Episcopal, a que la Iglesia, los obispos y toda la comunidad eclesial responda a la "plaga" de los abusos sexuales con "escucha, verdad, justicia, reparación y un compromiso cada vez más decidido en prevención y cultura del cuidado".

Argüello ha admitido que, ante este mandato del Pontífice, "hace falta un impulso nuevo" que, a su juicio, tiene que basarse en ofrecer salvación, prevención, acogida, restauración y formación. "Y en esto no cabe duda que venimos trabajando y hace falta un impulso nuevo", han sido sus palabras. Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal ha explicado cómo se seleccionaron las seis víctimas que se reunieron con León XIV. Según su versión, la composición del grupo "es clarificadora" del impulso que los obispos quieren dar a esta problemática, dado que en la elección de los afectados participó el Defensor del Pueblo, una de las diócesis que visitó, la de Madrid, y la Conferencia Episcopal como "coordinadora".

Argüello ha asegurado que no se vetó a nadie y ha argumentado que no participaron las principales asociaciones de víctimas, que han impulsado el acuerdo de reparación Iglesia-Estado, en el que participa el Defensor del Pueblo, porque "muchas víctimas no están asociadas".