Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaLogopeda asesinado ValènciaOla de calorParterre de ValènciaCoral CrucerosPolémica Feria JulioValencia Basket horario
instagramlinkedin

Fuegos

Un incendio en Lleida interrumpe la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid

Archivo - Vehículo de los Bombers de la Generalitat catalana

Archivo - Vehículo de los Bombers de la Generalitat catalana / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Los Bomberos de la Generalitat catalana trabajan este jueves por la mañana en un incendio que se ha iniciado sobre las 10.30 horas en el Albi (Lleida), por el que se han movilizado 12 dotaciones, informan en una anotación a X recogido por Europa Press.

Debido a este incendio, la circulación ha sido interrumpida en las líneas de alta velocidad entre Lleida y Barcelona, según ha informado Protecció Civil.

Entre las dotaciones tres son medios aéreos y el fuego afecta a campos de rastrojo cerca de la carretera LV-7031 y la línea ferroviaria.

Noticias relacionadas

Este incendio se produce cerca de una zona donde este pasado fin de semana se declaró uno en Cervià de les Garrigues (Lleida), que afectó a unas 33 hectáreas, y en cuya provincia los bomberos continúan desplegados para intentar controlar un incendio en Talavera, declarado este miércoles por la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El joven que mató al logopeda de su hijo irrumpió en la consulta tras escuchar los gritos del niño
  2. Salvar el ficus del Parterre de València: el árbol monumental que sobrevivió a dos guerras, una riada y una gasolinera
  3. Ola de calor histórica en la Comunitat Valenciana: la Aemet advierte de récords inéditos desde 1950
  4. Justicia promete una subida salarial para sus más de 5.500 funcionarios con la huelga educativa como telón de fondo
  5. Bono Recuperem Turisme 2026: Ayudas para viajes turísticos ya disponibles en la Comunitat Valenciana
  6. Luz verde a las torres del Nou Mestalla: dos hoteles, un centro comercial y dos años de obras
  7. Un hombre mata a otro a cuchilladas en una reyerta multitudinaria en Aldaia
  8. ¿El 24 de junio es festivo en València? El motivo por el que en 2027 dejará de serlo

Requena exige a la Generalitat la resolución definitiva y archivo del expediente de la planta de biogás

Requena exige a la Generalitat la resolución definitiva y archivo del expediente de la planta de biogás

De Gilet al Festival de Animación de Annecy

De Gilet al Festival de Animación de Annecy

Unreal Engine 6: De la IA a los aspectos universales de Fortnite, Epic se juega su futuro

Unreal Engine 6: De la IA a los aspectos universales de Fortnite, Epic se juega su futuro

Multas de entre 750 y 3.000 euros por incumplir esta normativa en las playas de la Comunitat Valenciana

La Generalitat devolverá las tasas de la oposición de À Punt tres años después de las inscripciones

La Generalitat devolverá las tasas de la oposición de À Punt tres años después de las inscripciones

Chivite asegura que no ha mantenido ninguna reunión con Leire Díez

Chivite asegura que no ha mantenido ninguna reunión con Leire Díez

La pareja de Pérez Llorca dejará la Diputación de Valencia tras la polémica por su nombramiento

La pareja de Pérez Llorca dejará la Diputación de Valencia tras la polémica por su nombramiento

Las elecciones en la circunscripción de Makerfield ponen a Starmer al borde del abismo

Las elecciones en la circunscripción de Makerfield ponen a Starmer al borde del abismo
Tracking Pixel Contents