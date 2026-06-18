Oliva suma un nuevo punto de acompañamiento para familias, autónomos y empresas

Estar más cerca, con un espacio propio donde el cliente encuentre un trato directo, ágil y humano. Así responde el agente José Gregori Mas sobre el principal motivo por el cual nace la nueva oficina de Occident en Oliva (Valencia), una población con alrededor de 27.000 habitantes.

Después de una larga trayectoria dentro de la compañía, José Gregori ha decidido emprender una nueva etapa profesional dando un paso adelante con un proyecto propio en su localidad. Una oficina concebida como un lugar donde las personas puedan encontrar acompañamiento cercano, soluciones adaptadas y una figura de confianza en momentos importantes de su vida.

“La gente no busca solo un seguro; busca tranquilidad y alguien que responda cuando realmente lo necesita” José Gregori Mas — Agente de Occident en Oliva

“Para mí, abrir esta oficina en Oliva supone una evolución natural después de muchos años de experiencia dentro de Occident. Sentía que era el momento de estar todavía más cerca del cliente, con un espacio propio. Aunque hoy las gestiones sean más digitales y los clientes puedan resolver muchas cuestiones desde el móvil, la confianza, la cercanía y el acompañamiento continúan siendo elementos fundamentales”, explica José Gregori.

La apertura tiene además un componente personal muy importante. “Es un proyecto muy ilusionante porque me permite contribuir al día a día de mi pueblo. Al final, trabajas con personas que conoces, vecinos, familias y negocios locales, y eso genera una relación diferente”, añade.

Un trato personalizado

La nueva oficina de Occident en Oliva ofrece soluciones para particulares, autónomos y empresas, con seguros de hogar, auto, salud, vida, ahorro y jubilación, además de coberturas para comercios, pymes, responsabilidad civil o flotas.

Sin embargo, José Gregori insiste en que el verdadero valor del trabajo no está únicamente en la contratación de una póliza. “Nosotros entendemos el seguro como un acompañamiento continuo. No se trata simplemente de contratar un producto, sino de ayudar a las personas a proteger aquello que es importante para ellas y estar presentes cuando surgen problemas o cambios importantes en su vida”, señala.

La oficina también tendrá una importante orientación hacia el tejido empresarial y comercial de Oliva

Por eso, una de las prioridades de la oficina será precisamente ofrecer un trato personalizado. El equipo está formado por el propio José Gregori y por Llido Soler, que se incorpora para reforzar la atención diaria y el soporte administrativo y comercial.

“El primer contacto siempre empieza escuchando. Intentamos entender qué preocupa al cliente, qué necesita proteger y en qué momento vital o profesional se encuentra. A partir de ahí, buscamos explicar las cosas de forma clara y cercana, sin tecnicismos innecesarios”, comenta Gregori.

La importancia del acompañamiento cuando ocurre un imprevisto

Uno de los momentos donde más se percibe el valor del mediador es cuando ocurre una necesidad por parte de un cliente. En esas situaciones, explica Gregori, los clientes no solo necesitan rapidez, sino también orientación y tranquilidad.

“A veces una familia tiene un problema en casa y no sabe ni por dónde empezar. Nuestro trabajo consiste en ayudarles a ordenar la situación, explicarles qué pasos deben seguir y acompañarlos hasta que todo se resuelva”, afirma.

Según su experiencia, lo que más valoran los clientes es precisamente esa sensación de tener una persona de referencia al otro lado. “La gente agradece mucho poder hablar con alguien que conoce su caso, que sabe quién eres y que te responde de manera rápida y clara”, resume.

Gregori considera que ahí es donde realmente se aprecia la diferencia entre contratar un seguro y sentirse acompañado. “Cuando ocurre algo importante, el cliente no quiere solo una póliza; quiere tranquilidad y alguien que le ayude a resolver la situación”, explica.

Un aliado para autónomos y empresas locales

La oficina también tendrá una importante orientación hacia el tejido empresarial y comercial de Oliva, una población que a lo largo de su historia ha sido eminentemente agrícola, siendo ahora el turismo y el sector servicios sus actividades más representativas. Autónomos, comercios y pequeñas empresas podrán encontrar acompañamiento específico para analizar riesgos y adaptar sus coberturas a las necesidades reales de cada actividad.

“En empresas el acompañamiento es muy práctico. Analizamos la actividad, los riesgos y la situación concreta de cada negocio para construir una protección coherente. La idea es que el empresario sienta que tiene un aliado que le ayuda a anticipar riesgos y simplificar la gestión”, señala Gregori.

En esta nueva etapa, Gregori destaca también el apoyo recibido por parte de Occident, tanto en formación como en metodología y desarrollo profesional. “La compañía nos acompaña con herramientas y programas que ayudan a profesionalizar aún más la gestión de la oficina y a mejorar continuamente la atención al cliente”, apunta.

Mirando al futuro, Gregori tiene clara la filosofía con la que quiere consolidar el proyecto: “Nos gustaría que cualquier persona de Oliva piense que aquí va a encontrar cercanía, honestidad y alguien dispuesto a acompañarle de verdad. Porque asegurar, al final, es eso: estar al lado de las personas cuando realmente lo necesitan”.