La auténtica paella valenciana conquista Atlanta durante el Mundial

La icónica paella valenciana también ha conquistado Atlanta, una de las sedes clave del Mundial 2026 en Estados Unidos. La ciudad acoge ocho partidos del torneo, incluidos los dos primeros encuentros de España, y se ha convertido estos días en un escaparate internacional no solo para el fútbol, sino también para la gastronomía.

Hasta allí ha viajado el chef Luis Valls, al frente de Pan&Cebolla Gastronómica y Atic Alameda en Valencia, para ejercer como embajador de la cocina valenciana durante la celebración de la Copa del Mundo. Lo ha hecho acompañado por Ismael Fernández, chef ejecutivo de Ushuaia, y Edu Torres, de Molino Roca, en una iniciativa que busca proyectar internacionalmente uno de los grandes símbolos gastronómicos de la Comunitat Valenciana: la paella.

Y en esa defensa de la autenticidad también tuvo un papel protagonista el producto porque el arroz empleado procedió de Molino Roca, firma arrocera valenciana vinculada a los arrozales de El Romaní, una pedanía situada a las puertas del parque natural de l'Albufera.

La autenticidad del plato

Los tres profesionales han asumido el reto de explicar, cocinar y defender la esencia de este plato ante el público estadounidense, en un contexto marcado por la enorme visibilidad internacional del campeonato. Su misión, sin embargo, no se ha limitado a preparar una simple paella, sino que también ha tenido un componente didáctico y cultural.

"Lejos de versiones adaptadas o reinterpretaciones alejadas de la receta original, hemos apostado por mostrar la autenticidad de la paella valenciana, poniendo el foco en la técnica, el respeto por el producto y la tradición que rodea a uno de los platos más representativos de nuestra gastronomía", señala Luis Valls a Levante-EMV.

Los chefs cocinaron para el alcalde de Atlanta / Levante EMV

"Hemos traído azafrán, aceite de oliva y el arroz de Molino Roca. Aquí nos hemos abastecido de productos genéricos como el pollo y el conejo, que nos ha costado encontrar pero lo hemos conseguido", ha recordado Luis Valls.

Durante su estancia en Atlanta, los chefs mostraron las claves para elaborar una buena paella: desde la elección del producto hasta el control del fuego, el punto del grano y el respeto por los ingredientes. Porque, como defienden sus protagonistas, la paella no es solo una receta, sino una forma de entender la cocina vinculada al territorio, a la tradición y al saber transmitido de generación en generación.

"Queremos enseñar cómo se debe cocinar correctamente una buena paella", destaca el cocinero de Atic Alameda. Las jornadas fueron concebidas con el objetivo de trasladar al público estadounidense que la paella no es únicamente una elaboración popular, sino una receta con identidad propia y profundamente ligada a la cultura valenciana.

Una iniciativa impulsada por la Embajada de España

La iniciativa, impulsada por la Embajada de España, permitió desarrollar diversas actividades en Atlanta, la ciudad en la que la Selección Española debutó en el Mundial. Con ello, la cocina valenciana reforzó su presencia en el ámbito internacional y encontró en el campeonato una plataforma privilegiada para reivindicar uno de sus platos más reconocibles.

Entre las actividades más destacadas figuró una experiencia gastronómica en la que los chefs cocinaron para el alcalde de Atlanta, así como una sesión formativa en el Georgia Institute of Technology, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos.

Con este tipo de acciones, la paella continúa su expansión internacional de la mano de profesionales que, más allá de la cocina, ejercen como embajadores de la cultura gastronómica valenciana. Luis Valls, Ismael Fernández y Edu Torres han llevado a Atlanta una propuesta que reivindica la tradición, el producto y la técnica como elementos esenciales para entender la verdadera dimensión de la paella valenciana.

Sede de la Selección Absoluta

España volverá a jugar este domingo, 21 de junio, a las 18 horas en Atlanta, donde se medirá a Arabia Saudí en su segundo partido de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Atlanta Stadium.